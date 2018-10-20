شرطة الشارقة تطلق مبادرة "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي

الشارقة 24:

دشن فريق بصمة زايد التطوعي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة أكتوبر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي، تزامناً مع احتفاء الدولة بشهر أكتوبر العالمي للتوعية بالمرض، وذلك خلال حفل أقيم على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وحضر الحفل سعادة ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وريم بن كرم رئيس اللجنة العليا المنظمة للقافلة الوردية مدير مؤسسة نماء للمرأة، والعقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة. وعدد من العنصر النسائي، وممثلو الجهات الداعمة للمبادرة، إلى جانب كوكبة من طالبات مدارس الشارقة.

وتوجهت سعادة ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقافلة الوردية مدير مؤسسة نماء للمرأة، خلال كلمتها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، على ما يلقاه البرنامج من اهتمام ودعم كبيرين لتحقيق أهدافه في حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتحقيق السعادة لأفراد المجتمع وتمكينهم من مواجهة مرض سرطان الثدي، ورفع درجات الوعي لديهم.

ومن جهتها، أكدت العقيد أمينة الشوق، أهمية استمرار الحملات التوعوية لنشر الوعي والوقاية المجتمعية من سرطان الثدي، لما للمرأة من دور فعال في المجتمع والتي تعتبر صانعة للأجيال ومحركة للتطوير في المجتمعات كافة.

وتضمن الحفل جلسة حوارية مع عدد من النساء الذين تعافين من مرض سرطان الثدي، والكشف عن رحلتهن العلاجية في محاربة هذا المرض والقضاء عليه، وتقدمن بالنصيحة للحضور من واقع تجربتهن.

وفي ختام الحفل قام فريق بصمة زايد التطوعي بتكريم الشركاء الداعمين للحفل والمساهمين في إنجاح هذه المبادرة، حيث شمل التكريم الشركاء المساهمين في تقديم الفعاليات، إلى جانب المشاركين بتنفيذ البرنامج من مختلف الجهات الداعمة للحفل.

كما تم عرض فيلم لمسيرة إنجازات القافلة الوردية خلال 7 سنوات منذ تأسيسها عام 2011.