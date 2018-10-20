بلدية الشارقة تفتتح مبنى إدارة المواقف العامة الجديد في الصناعية الـ 5

الشارقة 24:

افتتحت بلدية مدينة الشارقة، في المنطقة الصناعية الخامسة، مبنى إدارة المواقف العامة، بحلته الجديدة، استمراراً لإنجازاتها بتوفير مبان لمختلف إداراتها، بطابع عصري وحديث، وتقديم خدماتها لأكبر شريحة من المتعاملين، وبكل سهولة ويسر.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير مختلف مرافقها، وتقديم خدماتها لجميع المتعاملين، بسهولة ودقة وكفاءة عالية، وجاء افتتاح المبنى تجسيداً لرؤيتها واستراتيجيتها، بتوفير المباني الحديثة بمختلف الخدمات، ما يساعد على إيجاد بيئة عمل محفزة وإبداعية، تشجع على الابتكار وتوفر الراحة للموظفين والمراجعين.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، أن الانتقال إلى المبنى الجديد، كان بجهود كبيرة من فريق العمل في إدارة المواقف العامة، ومختلف الإدارات.





العمل على إخضاع مواقف منطقة النهدة للرسوم





أشار علي أحمد أبو غازيين، مدير إدارة المواقف العامة، إلى أن إدارة المواقف العامة تعمل على إخضاع مواقف جديدة للرسوم، حرصاً على توفيرها بشكل دائم وبالتحديد في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وحيوية، منوهاً إلى العمل حالياً على إخضاع مواقف منطقة النهدة للرسوم من خلال تركيب 150 جهاز موقف ذكي، تخدم 4500 موقف كمرحلة أولى، حيث تعتبر هذه الأجهزة ذات كفاءة عالية، وسهولة للمتعاملين، كما يمكن قراءتها من خلال سيارة المسح الرقمي التي دشنتها البلدية، والتي بإمكانها قراءة 3500 سيارة في الساعة، موضحاً أن المرحلة الثانية من تركيب أجهزة المواقف، ستكون لتحديث الأجهزة الحالية، وتحويلها إلى ذكية.

وأكد أبو غازيين حرص البلدية على توفير المواقف لجميع مرتادي الإمارة، في كل وقت ومكان، لمنع سوء استغلالها من قبل البعض والوقوف لفترات طويلة، منوهاً إلى وجود 1060 جهاز مواقف تغطي 32 ألف موقف في مدينة الشارقة، يشرف عليها 150 موظفاً من كوادر التفتيش، لافتاً إلى أن الخطة المقبلة لإدارة المواقف، تتضمن إخضاع مواقف "الشارع الصناعي" للرسوم، إلى جانب استكمال مواقف منطقة مويلح.