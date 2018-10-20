50 % انخفاض المكالمات الواردة لمركز اتصال كهرباء الشارقة في 2018

الشارقة 24:

انخفض عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، بنسبة تفوق الـ 50 % خلال الفترة من بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر أغسطس 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب التطوير المستمر لشبكات الكهرباء وخطوط المياه، واستبدال المحولات القديمة وتجديد وتغيير عدد من الوصلات والكابلات، وأعمال الصيانة التي نفذتها الهيئة في مدينة الشارقة، وساهمت بشكل كبير في خفض المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، ومراقبة الشبكة الكهربائية وتوفير مستلزمات التشغيل، والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها، من خلال إجراء جميع المناورات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة، وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية، والتعامل مع بعض الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن .

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش، الإضافات العشوائية، التي تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أي ظروف طارئة، وتعمل على توفير الإمكانيات، واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها وتأهيلها، للعمل في أقسام الصيانة، وتراعي أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.

وكشف شريف الأحمد، مدير إدارة مركز الاتصال في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن استقبال المركز ما بين 400 إلى 500 مكالمة هاتفية يومياً، تتنوع ما بين المقترحات والشكاوي والاستفسارات وتحديث البيانات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير مركز الاتصال وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية، بعد دراسة متأنية وتم تحويل نظام استقبال المكالمات إلى نظام الكتروني يستقبل الشكاوي والمقترحات، ويحولها مباشرة إلى الجهة المعنية لإصلاح العطل أو التعامل مع المقترحات.

كما تم تنظيم زيارات لعدد من مراكز الاتصال لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات للمتعاملين عبر مراكز الاتصال، بالإضافة إلى عدد من الأفكار المبتكرة التي تم تنفيذها، حتى يكون مركز الاتصال بعد تنفيذ خطة التطوير نموذجاً فريداً ومتميزاً في خدمة المشتركين، في أسرع وقت وبأفضل جودة ممكنة.

وأوضح أن المركز يضم نخبة من الموظفين المؤهلين الذين يعملون بنظام الورديات، والذين يتم اختيارهم بعد اجتيازهم لمجموعة من الاختبارات التي تؤهلهم للعمل في هذا الموقع المهم، ويعمل المركز على مدار 24 ساعة يومياً، ويتم متابعة وتسجيل جميع المكالمات الواردة إليه لضمان جودة أداء الموظفين، ومستوى تقديمهم للخدمات للمشتركين، وساهمت جهود الهيئة في تطوير مركز الاتصال في تخفيض زمن الاستجابة والرد على المتصلين.

وأشار إلى أن أية استفسارات ترد إلى مركز الاتصال يتم التعامل معها بكل جدية وحزم، حيث يتم مراجعة التسجيلات الصوتية للمكالمات للتأكد من حسن تقديم الخدمات.