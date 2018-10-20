ثابت الطريفي: انتخاب المجالس يعزز من المشاركة في صنع القرار

الشارقة 24:

ثمن سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بانتخاب أعضاء المجالس البلدية ومجالس الضواحي، مؤكداً أن هذه التوجيهات تأتي امتداداً لقرارات سموه الحكيمة ورؤيته الثاقبة ومتابعته لكل شؤون المواطنين وتوفير احتياجاتهم والحرص على سعادتهم في الإمارة الباسمة.

وأشار الطريفي إلى أن هذا القرار لصاحب السمو حاكم الشارقة يتيح لجميع المواطنين الترشح لخدمة مجتمعهم والمشاركة في صنع القرار، بما يعزز من دورهم في عملية البناء والتنمية.