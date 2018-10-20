الطنيجي يُثمن قرار حاكم الشارقة بانتخاب "المجالس"

الشارقة 24:

ثمن عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بانتخاب أعضاء المجالس البلدية ومجالس الضواحي، مؤكداً أن نهج ورؤى سموه الحكيمة تهدف إلى تمكين أبناء الإمارة من المشاركة الفاعلة في بناء ونهضة إمارة الشارقة.

وأكد الطنيجي أن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة، جاء امتداداً لنجاح تجربة إمارة الشارقة المتميزة في انتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري، ما يعكس المشاركة الكبيرة للمواطن في صنع القرار ويرسم مستقبل واعد في تحقيق آمال وطموحات المواطن وتحقيق تنمية مستدامه لمجتمع ينعم بالرخاء والرفاهية لكل أفراده بفضل نهج صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يُنير الطريق لأبنائه وللأجيال القادمة.