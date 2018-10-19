سالم القاسمي يحضر أفراح الديماس والنومان بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

حضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد خليفة بن ديماس بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة صلاح بن أحمد النومان.

كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، ومعالي أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.