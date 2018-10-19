"إكسبوجر 2018" لعبة الضوء والظل في إبداعات عالمية

الشارقة 24:

كثيرة هي المشاهد التي خلّدتها عدسات المصورين حول العالم، وقليلة هي اللقطات التي أبدعت في وصف ما تعجز عنه الكلمات، لكن الأعين الخبيرة خلف عدسات الكاميرات، وحدها، تقتنص اللحظة المناسبة التي يتساوى فيها الزمان بالمكان وتجمدها إلى الأبد... إنهم المصورون المبدعون، الذين يشكلون بالضوء لوحات تتجاوز حدود الجغرافيا واللغة، وتترك أثراً خالداً في ذاكرة الناس.

المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" 2018، الذي سينطلق في الشارقة تحت شعار "لحظات ملهمة"، خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل، يحتفي بالمبدعين، ويقدم صورهم وحكايات اللحظة التي ألهمتهم لالتقاطها، ويسلط الضوء على ما توحي به الصورة من "لحظات ملهمة"، تتجسد في قضية مرتبطة بالجمال والعدالة والخير، أو بمرحلة وقفت فيها البشرية على منعطف، فتدخلت الصورة لتؤثر في وعي الناس وتساعدهم على اختيار مسارهم.

إبداعات احتضنها إكسبوجر 2017

وجوه من مصر

ببراعة التقط المصور المصري ذو الأصول الكورية، عبد الرحمن جابر، صورة القروي وهو يحتضن ناقته، ضمن مشروعه الفوتوغرافي الذي حمل عنوان "وجوه مصر"، عمد من خلاله إلى تسليط الضوء على جوهر الثقافة الشعبية للمجتمع المصري بتجلياته.

ويصور جابر في مشروعه أهم الجماليات التي يتصف بها المجتمع المصري، ففي الصورة يقف "الحجّاج" إلى جانب جمله، في لقطة تدل على العلاقة بين الرجل المصري والبيئة الطبيعية المحيطة به.

نكهة الحرب الجافة

في واحدة من الصور التي استطاعت أن تضيء الجانب المعتم من الحرب، وأن تلغي قتامة القتل والرصاص الكثيف الذي غطى شوارع جمهورية الكونغو الديموقراطية، إبان الحرب الأهلية في العام 1993، التقط المصور الإنجليزي ماركوس بلياسديل صورة الطفل المقاتل، إلى جانب صفوف ميليشيات الماي ماي في كانيابايونغا، إحدى بلدات الجمهورية وهو ينظر بثقة وبلا خوف إلى عدسة الكاميرا، ويشرع بإطلاق ابتسامة وصفتها الصحف العالمية بأنها واحدة من الملامح الجمالية للحرب.

في الصورة يصف بلياسديل من خلال عدسته، البشاعة التي خلّفتها الحرب في البلاد، والمأساة التي شكّلها استغلال الأطفال وتجنيدهم لخوض غمار الموت.

تجلّيات الفرح

الفرح في أقصى تجلّياته، والسعادة حين تنبع من مقومات قليلة، هذا ما تتحدث به لقطة المصّور الفلسطيني محمد محيسن، التي التقطها لأطفال من أفغانستان يلهون في مخيم لجوء في مدينة إسلام أباد الباكستانية.

وتداولت الصحف العالمية الصورة، إلى جانب حزمة أخرى من الصور لأطفال آخرين في المكان نفسه، باعتبارها تصف الفرح في أقصى تجلياته، ليكون الفرح الطفولي غامراً بلا أسباب.

رفقاً بالحيوان

كثيرة هي المظاهر التي تصف بشاعة ما تقترفه يد الإنسان، لا سيما تلك الأفعال التي تتسبب في قتل وتدمير مجتمعات الحيوان، خاصة في القارة السوداء الإفريقية، فمؤخراً أعلنت محمية "أول بيغيتا" الواقعة بوسط كينيا عن نفوق آخر ذكر من فصيلة وحيد القرن الأبيض، ما يشير إلى أن هذا النوع من الحيوانات، قد أوشك على الانقراض، وهو ما يضعنا جميعاً أمام مسؤولية خطيرة، تتمثل في القتل العشوائي والصيد الجائر بحقها.

الصورة، التي التقطها المصور الجنوب أفريقي "برنت ستيرتون"، مصوّر الحياة البريّة والفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة التصوير، التابعة لمتحف التاريخ الطبيعي، حملت عنوان "ذكرى النوع"، وساند برنت من خلالها تحقيقاً شاملاً أطلقته شبكة ناشيونال جيوغرافيك، بما يتعلق باستغلال قرون "وحيد القرن" في تحقيق أرباح تجارية، وتظهر الصورة المروعة التي التقطها برنت، وحيد القرن الأسود، المعرض للانقراض، ميتاً بعد أن تم قتله للحصول على قرونه في محمية هلوهلوي أومفولوزي، من قبل مجموعة من القتلة الذين تسللوا إلى المحمية بطريقة غير مشروعة.

بطل

الرياضة أساسها الإيمان والشغف والقوة، فكيف عندما يتعلق الأمر برياضة ذوي الإعاقة، هنا يكون التحدي بطولة، والبطل يصنع رايته بيده ليقتنص أرفع الألقاب.

وفي الصورة التي التقطها المصور الرياضي البريطاني بوب مارتن، الذي يمتلك في رصيده العديد من الجوائز العالمية المرموقة، يروي مارتين حكاية البطل الإسباني "آفي توريس"، وهو يبدأ سباق 200 متر سباحة حرّة في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها العاصمة اليونانية أثينا في العام 2004.

صائد السلمون

في صورة استثنائية ونادراً ما تشاهد عن كثب، يأخذ مصور الحياة البرية التابع لشبكة ناشيونال جيوغرافيك، الكندي بول نيكلن زوّار معرضه والمتابعين لصوره في رحلة سحرية، إلى ما يخفى علينا من القطب المتجمد الشمالي، والسهول البرية الكندية وغيرها من المناطق الاستوائية.

ويظهر في الصورة الدب الرمادي من المياه الضحلة، يبحث عن الأسماك في فرع نهر اليوكون المخصص للصيد، ولا تتجه الدببة نحو العمق أكثر من مستوى آذانها، وذلك حتى تكون على وعي بما يحدث فوق المياه.

جماليات استثنائية

علي خليفة بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وأحد أشهر المصورين المتخصصين في التصوير تحت الماء، في رصيده العديد من الإصدارات الوثائقية والأفلام، أبرزها "رحلة الجبل الأخضر"، إلى جانب إصدارات أربعة أخرى لجزيرة مصيره العمانية من عام 2003 إلى 2008 وجزيرة الياسات والحلانيات العمانية، وغيرها، واشتهر بن ثالث بصوره الاستثنائية التي صاغتها عدسته من تحت الماء ببراعة.

من أبرز أعمال علي بن ثالث صورة الفيل الآسيوي "إليفاس مكسيموس"، التي يظهر فيها الفيل "راجان" البالغ من العمر 60 عاماً، يسبح في مياه المحيط.

الزمن كبعد رابع

فابيان أوفنر مصور تكمن عبقريته في تعبيره البصري، عن التأثيرات غير المرئية للعلوم الطبيعية وخصائص الزمن، وتحفل مسيرة أوفنر في التصوير، بالعديد من الصور الفوتوغرافية المميزة في فكرتها.

وتضم مجموعته "منحوتات اللانهاية"، صوراً فريدة من نوعها، تظهر رصاصة تنفذ من خلال مزهرية أثرية، حيث التقط أوفنر 32 صورة من زوايا مختلفة، لإظهار أبعاد مختلفة للمزهرية.