جاسم المازمي يشيد بقرار حاكم الشارقة بـ "انتخاب المجالس"

الشارقة 24:

أشاد جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بانتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومجالس الضواحي.

وأكد رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، أن هذه التوجيهات ماهي إلا امتداد لسياسته الحكيمة ورؤيته الثاقبة، وقربه من شعبه، ومعرفته بأدق التفاصيل التي تجري في إمارة الشارقة.

وأضاف المازمي، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، لا يألوا جهداً في تحقيق كل ما ينهض بشعبه، إيماناً من سموه بأهمية إعطاء كل فرد في المجتمع، الحق في إبراز دوره المهم والريادي، لنهضة مجتمعه ووطنه، وخصوصاً فئة الشباب التي لها دور كبير ومهم في تنمية المجتمعات وبنائها.