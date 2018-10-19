سفير الدولة في سنغافورة يستقبل وفد مهندسي "تخطيط الشارقة"

الشارقة 24:

‏استقبل سعادة الدكتور محمد عمر عبد الله بلفقيه، سفير الدولة في سنغافورة، وفد مهندسي دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وأقام سعادته مأدبة عشاء ترحيباً بالوفد، الذي يقوم بجولة علمية حالياً في كل من اليابان وسنغافورة، ضمن برنامج أفضل الممارسات لتخطيط المدن، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات "تطوير".

واستهل د. بلفقيه حفل العشاء بكلمة رحب فيها بالوفد، مثمناً رحلته العلمية التي من شأنها تعزيز الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تخطيط المدن.

وألقت المهندسة نيلي الشامسي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، كلمة أثنت فيها على استقبال سعادة سفير الدولة للوفد، وجهود السفارة في رعاية مواطني الدولة بالخارج.