سلطان بن أحمد ضيف برنامج "100 موجّه" لـ "الاتحادية للشباب" 21 أكتوبر

الشارقة 24 – وام:

يقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يوم 21 أكتوبر الجاري، جلسة توجيهية هي العاشرة ضمن برنامج "100 موجّه"، أحد برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، الهادفة لصنع جيل المستقبل، وذلك انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتعقد الجلسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث يتحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في جلسته التوجيهية للشباب، والتي تحمل عنوان "لحظات"، عن لحظات مهمة في مسيرته الشخصية والمهنية، وكيفية مواجهة التحديات لتحقيق النجاح والإنجازات، ويستعرض انطلاقاً من تجاربه المتنوعة، كيفية استثمار اللحظات واقتناص الفرص في الحياة لتحقيق الأهداف.

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن البرنامج يحرص على صقل خبرات الشباب وتعزيز مهاراتهم، لتمكينهم من القيام بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية المستدامة، وصناعة المستقبل، كما أن وجود تواصل فاعل مع القيادات البارزة والمتميزة في دولة الإمارات، يشكل حافزاً للشباب على الإبداع والتميز في جميع المجالات.

وأضافت معاليها أن مشاركة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خبراته وتجاربه مع الشباب، ستشكل بكل تأكيد إضافة مهمة للشباب، حيث أن الشيخ سلطان بن أحمد، أحد أبرز الشخصيات الفاعلة في قطاع الإعلام في دولة الإمارات، وله دور كبير في الارتقاء بالعمل الإعلامي في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات.

وتوجهت معاليها بالشكر إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، لحرصه على لقاء شباب الإمارات، في هذه المبادرة، التي تشكل بكل تأكيد إضافة كبيرة ودفعاً لبرنامج "100 موجّه".

يذكر أن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حقق بقيادته الناجحة لمجلس الشارقة للإعلام، بما يندرج ضمنه من "مؤسسة الشارقة لإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام"، إنجازات مهمة تركت بصمتها في القطاع الإعلامي، وانعكست على إطلاق مبادرات هي الأولى من نوعها، مع حصد العديد من الجوائز على الصعيدين الشخصي والمؤسسي.

وعلى صعيد الأعمال، فإن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، يقود العديد من كبرى المجموعات الاستثمارية والشركات، وتبوأ قيادة أكثر من 10 مؤسسات اقتصادية، تتنوع أنشطتها بين السياحية والنفطية، والبيئية، والعقارية وغيرها.

وبدأت مسيرة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي العملية، فور تخرجه من جامعة ولاية أركنساس، التي حصل فيها على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة ديترويت ميرسي، وبعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، تولى العديد من المسؤوليات والمهام العليا، أولها توليه منصب نائب رئيس مجلس النفط بإمارة الشارقة، منذ عام 1999 وحتى الآن.

وتحققت عدة إنجازات خلال مسيرة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي المهنية، في مختلف المناصب والمهام التي تولاها، ساهمت في تعزيز حضور إمارة الشارقة على الخريطة العالمية.