شرطة الشارقة تحتفل بتخريج 75 من موظفي "البلدية"

الشارقة 24:

احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة بتخريج دورة "الريادة في خدمة المتعاملين"، التي تم تنظيمها بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، بمشاركة 75 من موظفي البلدية.

يأتي تنظيم الدورة في إطار حرص شرطة الشارقة على توفير بيئة تعزز ثقافة السعادة والإيجابية للمتعاملين، من خلال تأهيل الكوادر من كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، في ظل عمل شرطة الشارقة المستمر على تحقيق الريادة والتميز، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لإسعاد المتعاملين، وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.