شرطة الشارقة تسير دوريات إلى "البر"

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز دورها المجتمعي، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، سيرت شرطة الشارقة دوريات منتظمة وبشكل يومي إلى مناطق البر، وذلك لضمان سلامة أفراد الجمهور بصورة عامة، ومرتادي البر على وجه الخصوص.

ودعت شرطة الشارقة هواة ارتياد البر إلى توخي الحيطة والحذر، من خلال أخذ الاحتياطات اللازمة عند قيادة المركبات، وعدم القيادة بتهور، والتأكد من حمل حقيبة إسعافات أولية تحسباً لأي طارئ، وعدم المجازفة بالنزول في المنحدرات العميقة أو الخطرة حفاظاً على سلامتهم.