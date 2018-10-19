خلفان المري يثمن قرار حاكم الشارقة بـ "انتخاب المجالس"

الشارقة 24:

تقدم سعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على قرار سموه المبارك في تمكين المواطن من المشاركة في بناء وتنمية المجتمع من خلال إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في العملية الانتخابية والترشح لمجالس الضواحي ومجالس البلديات.

وأضاف المري أن قرار حاكم الشارقة يعتبر خطوة مهمة في تعزيز دور المواطنين وتشجيعهم على التقدم للانتخابات وخدمة المصلحة العامة، معرباً عن سعادته بأن الدورة المقبلة للمجالس ستكون بالانتخاب بالكامل، متمنياً التوفيق للجميع.