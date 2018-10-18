جناح حكومة الشارقة يستقطب مزيداً من الزوار في جيتكس

الشارقة 24 – وام:

حافظ جناح حكومة الشارقة، في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، على زخمه خلال اليوم الخامس والأخير، من هذا الحدث التقني الأبرز، على مستوى الإمارات والمنطقة.

وتابع زوار المعرض، أنشطة الجناح التي تمثلت في الكشف عن المزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المتطورة، واطلعوا من ممثلي الدوائر المختلفة على الدور الذي تلعبه التطورات المبتكرة، في تسهيل التعاملات مع الدوائر الحكومية، وإسهامها في توفير الوقت والجهد والمال.

وأعرب الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، عن فخره واعتزازه بالإقبال الكبير الذي حظي به جناح حكومة الشارقة، والكم الهائل من التطبيقات التي كشفت عنها الدوائر الحكومية المشاركة، في أسبوع جيتكس للتقنية 2018.

وأوضح أن زخم النشاط تواصل حتى الدقيقة الأخيرة من المعرض، لتكشف تلك الدوائر عن المزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المتطورة، ولتثبت قدرتها على مجاراة النهضة الشاملة في الإمارة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومن أهم ما شهده اليوم الأخير من المعرض، إطلاق شبكة الشارقة لحماية الطفولة تطبيقاً لها على الهواتف الذكية، لتعريف الجمهور بميزاتها وخدماتها، بهدف تسجيل العضويات والانتسابات الجديدة، وعرض أبرز الأحداث والفعاليات المتعلقة بها، والتي يمكن من خلالها نشر الوعي والثقافة عن الشبكة، في جميع الشؤون المتعلقة بحماية الطفولة.

كما أطلق معهد الشارقة للتراث، موقعه الإلكتروني بحلة جديدة، إضافة إلى إطلاق تطبيقه على الهواتف الذكية، إلى جانب تقنية الواقع الافتراضي، التي تهدف إلى تعريف الجمهور بالتراث الإماراتي، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.