"تخطيط الشارقة" تعرض معاملات إلكترونية جديدة في جيتكس

الشارقة 24 – وام:

عرضت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، عبر منصتها المشاركة، ضمن جناح حكومة الشارقة، في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، باقة جديدة لمعاملاتها الإلكترونية، تهدف إلى إنجاز 6 خدمات أساسية كخدمة واحدة.

وأوضح سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، أن الدائرة تقوم حالياً بإعادة هيكلة معظم المعاملات في الدائرة، واختصار إنجاز تنفيذها بما يتوافق والتحديثات التي تمت بتكامل تام مع نظم المعلومات الجغرافية، مع استحداث خدمات ذاتية، تعزز من سعي الدائرة إلى إنجاز معظم معاملاتها بشكل فوري.

وأكد سعادته، أن تطوير هذه الخدمات وجمعها في باقة واحدة، يأتي انطلاقاً من رؤية الدائرة، وسعيها الدؤوب، لاختصار وقت إنجاز الخدمات وتقديمها إلكترونياً للمراجعين، مشدداً على التزام الدائرة بمواصلة الريادة لتقديم الخدمات الحديثة والمتطورة لمراجعيها.

وثمن سعادته، جهود فريق تطوير الخدمات وإدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية، والذي قام بتطوير هذه الخدمات وجمعها في حزمة واحدة تلبية لاحتياجات المراجعين .