عبد الله الكتبي يُشيد برؤية حاكم الشارقة في انتخاب المجالس

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، أن توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في انتخاب المجالس البلدية، ومجالس الضواحي، يمثل امتداداً لرؤية سموه، في توفير حياة كريمة للمواطنين، والحرص على القرب منهم، ورفع رغباتهم واحتياجاتهم، وتلمس أوضاعهم، ونقلها بدقة وأمانة وصدق، من خلال تلك المجالس المنتخبة، التي تعبر عن المواطنين .

وأوضح سعادته، أن إمارة الشارقة، ومن خلال مجالسها، تعمل للوصول إلى جميع الناس، أينما كانوا، وبالتالي تلمس احتياجاتهم، وتلبية تطلعاتهم، لافتاً إلى الأمانة التي يتحلى بها أعضاء المجالس، لإيصال رأي المواطن واحتياجاته إلى الجهات العليا المنفذة.

وأشار سعادة الكتبي، إلى أن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، يصب في سلسلة حلقات بدأها سموه، من خلال انتخاب المجلس الاستشاري، وتستمر لتكون أكثر نضجاً وحضوراً، في مشهد الاهتمام بالمواطن، وإشراكه في العمل الوطني وخدمة المجتمع .