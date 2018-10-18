"أسرية الشارقة" توعي بالتخطيط السليم للزواج في كلباء

الشارقة 24:

نظم فرع كلباء لإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، برنامج "التخطيط للزواج السليم"، ضمن مبادرة "مودة"، في نادي سيدات كلباء.

ورحبت خديجة الشمبيلي مسؤولة المبادرة، بالحضور وقدمت شرحاً مختصراً عن مبادرة "مودة"، التي تهدف إلى تأهيل الشاب والفتاة، نفسياً ومعرفياً واجتماعياً، من أجل حياة زوجية مستقرة، وتدريبهما على كيفية مواجهة الضغوط الحياتية والأسرية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية، لكافة أفراد الأسرة تجاه تربية الأبناء.

من جهته، قدم الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي مستشار المبادرة، محورين أساسين في التخطيط للزواج منها، يتمثلان بكيفية الاختيار، مؤكداً أهمية التهيئة الزوجية الأولية، ومعايير الاختيار الأساسية من النواحي الشرعية والاجتماعية والنفسية، ودور الأهل في هذه المرحلة، مع مناقشة الوقت الزمني للاختيار، بين الاستبطاء والاستعجال، وعرض قضية الاستشارة والاستخارة وأسس النظرة الشرعية، وأهمية وجود الشروط في عقد الزواج، مع التأكيد على عدم المغالاة في المهور، والمبالغة في تكاليف الزواج.

وفي المحور الثاني، تحدث الدكتور الحمادي، عن الحقوق والواجبات الزوجية، وآليات تنفيذها، ورفع مستوى الوعي بها، وأهمية الالتزام بها، وأثر ذلك في الحياة الزوجية، حيث سلط الضوء على الصورة الواقعية لمفهوم الحقوق والواجبات الزوجية، مع شرحها، ومنها حقوق الزوج على زوجته، وهي الطاعة بالمعروف، والمحافظة على نفسها وماله وأولاده ورعاية منزل الزوجية.

كما شرح، حقوق الزوجة على زوجها، وهي المهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف وحسن الخلق حق المبيت والمعاشرة وحق التعلم، وسلط الضوء على الحقوق المشتركة بين الزوجين، وأهمها عدم إفشاء الأسرار الزوجية والتشاور والمناصحة بينهما بالمعروف وحسن الخلق.

وتتضمن مبادرة "مودة"، مجموعة من البرامج التوعوية، تستهدف فئة المقبلين على الزواج، وفئة المتزوجين، إلى جانب برامج تخصصية تستهدف كافة فئات المجتمع، وتشمل هذه البرامج الجوانب الشخصية، والنفسية، والاجتماعية، والصحية، والقانونية، للتوعية بكيفية بناء أسرة مستقرة وواعية، ورفع ثقافة المقبلين على الزواج، وتعزيز القيم الاجتماعية والنفسية، من أجل مجتمع آمن ومستقر.

من جهة أخرى، تابعت قافلة الاستشارات الأسرية إحدى مبادرات مركز الإرشاد الأسري بمراكز التنمية الأسرية بفرع كلباء، مسيرتها بنادي سيدات كلباء، للتعريف بأهدافها وخدماتها وبرامجها المتنوعة، التي تقدمها لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، والتي قامت به المختصة الاجتماعية رقية درويش، بهدف تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، ونشر أهمية التآلف الأسري، والحد من حالات الطلاق، لتجنب المشاكل الناجمة عن التفكك الأسري، وتوعية الآباء والأمهات، وتوجيههم إلى الحاجات الأساسية للأبناء، بهدف إيجاد جو أسري يسوده الأمن والاطمئنان، وتعزيز القيم الإيجابية والإسهام في توفير متطلبات الزواج الناجح، وتوعية الجمهور، بأهمية أخذ الاستشارات من ذوي الاختصاص والخبرة.

واستفاد من هذه القافلة، 44 مقبلاً على الزواج، وتم توزيع كتيبات تساعد الأسرة في الحفاظ على استقرارها وكيانها.