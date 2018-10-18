ضاحية الخالدية وبلدية الشارقة تبحثان هدم المنازل المهجورة

الشارقة 24:

عقد مجلس ضاحية الخالدية، اجتماعاً تنسيقياً، مع بلدية مدينة الشارقة، بحضور سعادة خلفان سعيد المري رئيس المجلس، وعلي حمد بن سيفان، ومطر غانم السويدي، ومحمد علي بن هده أعضاء المجلس، ومحمد علي الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة بالبلدية، وخليفة عبد الله بو غانم رئيس قسم التفتيش البلدي، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز طرق التواصل بين الجانبين، والاطلاع على المشكلات التـي تواجه الضاحية.

ورحب سعادة خلفان المري بالحضور، مشيداً بالدور الكبيـر والمجهود الضخم الذي تقوم به بلدية مدينة الشارقة في مختلف المجالات، من أجل توفير السلامة العامة للجميع.

وتتطرق سعادته، إلى عدد من المحاور المهمة التي تعاني منها الضاحية، أبرزها المنازل المهجورة والقديمة التي تحتاج إلى هدم، ووقوف قوارب الصيد في أماكن عشوائية تشوه الصورة الجمالية للضاحية.

واتفق الجانبان، على بحث آلية لهدم المنازل المهجورة، والتي تشكل خطراً على أهالي الضاحية، وإحالتها إلى الأقسام المعنية، وتشكيل لجنة مع المجلس، لمسح المنطقة، وتثبيت الحالات على الواقع، والبحث عن أراضي مناسبة لوضع جميع قوارب الصيد بشكل منظم، ومرقمة لأهالي المنطقة فقط.

كما تم الاتفاق مع قسم التفتيش البلدي، على وضع إنذارات على قوارب الصيد الموجودة، بشكل عشوائي في الضاحية.

وفي الختام، أكد سعادة المري، أن نتائج هذا الاجتماع المثمر، سوف تصب في خدمة مصالح المواطنين والمقيمين في ضاحية الخالدية، وأعرب عن تمنياته بالسلامة للجميع.