بلدية خورفكان تحتفل بيوم الغذاء العالمي

الشارقة 24:

احتفلت بلدية مدينة خورفكان، بيوم الغذاء العالمي، بالتعاون مع مركز الشفاء الطبي التابع لعيادة البلدية، بهدف تسليط الضوء على جهود القضاء على ظاهرة الجوع والفقر.

تضمن الاحتفال، الذي أقيم في مقر البلدية، إجراء فحوصات طبية مجانية للموظفين والمتعاملين، شملت قياس كتلة الجسم، وسكر الدم والضغط، إلى جانب توفير الأغذية الصحية، لتغيير العادات الغذائية الخاطئة، وتحقيق أهداف إنمائية، لإيجاد عالم خالٍ من الفقر والجوع، وتعزيز وعي الموظفين والمتعاملين، بأهمية إجراء هذه الفحوصات بشكل دوري، لتفادي الإصابة بالأمراض المزمنة، أو الاكتشاف المبكر لها وعلاجها، أو تقبلها مع التدريب على كيفية التعايش معها.