مسؤولون يؤكدون دور منصة الإعلام الذكي في خدمة القطاع بإمارة الشارقة

الشارقة 24:

اختتم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مشاركته ضمن جناح حكومة الشارقة، في "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بإقبال جماهيري كبير من قبل المسؤولين والمهتمين بالتقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.

وشارك المكتب الإعلامي في "جيتكس 2018"، من خلال إطلاق منصة الإعلام الذكي، الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى خدمة المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة الشارقة إعلامياً، وفق توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

واستقطبت مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من خلال منصة الإعلام الذكي، اهتمام الزوار من كبار المسؤولين ومختلف وسائل الإعلام، ورواد التقنية والجمهور العام، الذين أبدوا تقديرهم لجهود المكتب في تعزيز القطاع الإعلامي بأحدث التطورات التقنية، مؤكدين أهمية منصة "الإعلام الذكي" في خدمة العمل الإعلامي بشكل عام، حيث أن الشارقة أصبحت نموذجاً يحتذى به في تطوير المنظومة الإعلامية.

وأشاد زوار منصة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من كبار المسؤولين بمشروع "منصة الإعلام الذكي"، التي أطلقها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في ثاني أيام المعرض، بحضور كبار المسؤولين والإعلاميين.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، أن منصة الإعلام الذكي، التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في "أسبوع جيتكس للتقنية"، يعد مشروعاً نوعياً، كونه الأول من نوعه في المنطقة، مشيراً إلى أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة فاعلية وإنتاجية العمل الإعلامي في إمارة الشارقة، الأمر الذي سيعزز من مكانة الشارقة الإعلامية محلياً وعالمياً.

ولفت مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، إلى أن منصة الإعلام الذكي تحاكي توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التحول الرقمي، وإدخال التكنولوجيا في خدماتها المقدمة، الأمر الذي سيضع إمارة الشارقة في صدارة السباق نحو التحول الرقمي الإعلامي، وتوفير كافة الخدمات الإعلامية بطريقة رقمية تسهل على الصحفي عمله وتزيد من جودة إنتاجيته.

وذكر الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، أن المميزات التقنية للمنصة، التي استعرضها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال مشاركته، سيكون لها دور كبير في خدمة الجهات والدوائر المحلية في الإمارة، حيث أنها ستسهم في خلق قاعدة بيانات ضخمة من الإعلاميين، وستكون بمثابة المرجع الأول لكافة هذه الجهات.

وأوضح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن منصة الإعلام الذكي ستؤدي إلى تسهيل العمل الإعلامي الحكومي وزيادة فاعليته، كما أنها ستسهم في تقوية العلاقات بين الجهات الحكومية والإعلامية في الإمارة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز مكانة الشارقة إعلامياً في المحافل المحلية والدولية.

ولفت مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، إلى أن منصة الإعلام الذكي ستكون بمثابة الأرشيف الذي ينظم العمل الإعلامي، أو يأتي انطلاقاً من حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على استثمار أحدث ما وصلت إليه الثورة التكنولوجية في تطوير العمل الإعلامي، مؤكداً بأن إمارة الشارقة ستكون نموذجاً إعلامياً تحتذي به الجهات الإعلامية بالدولة.

وأكدت سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن منصة الإعلام الذكي التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ستؤدي إلى اختصار الجهد والوقت على الجهات الحكومية في إيصال رسالتها بفعالية إلى الإعلام، الأمر الذي سيساعد من إبراز السمعة المؤسسية للعديد من جهات ومؤسسات إمارة الشارقة.

ولفتت رئيس المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة إلى أن المنصة ستسهم في المحافظة على أمانة نقل الخبر بصورة صحيحة ودقيقة، حيث أن الخبر سيرسل من المصدر نفسه إلى الجهة الإعلامية دون أن يمر عبر أكثر من وسيط، مؤكدةً بأن المنصة تزيد من موثوقية نقل الخبر، وسرعة نشره.

بدوره، أكد سعادة سالم علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يحرص دائماً على الخروج بأفكار مبتكرة لتطوير المجال الإعلامي في إمارة الشارقة، وتسهيل نشر الخبر وتحسين جودته، مؤكداً الدور الرائد للمكتب الإعلامي في توظيف الذكاء الاصطناعي في تسهيل عملية الاطلاع على العديد من الأخبار التي الجهات الحكومية والإعلاميين.

وأضاف بأن المنصة ستسهم في إثراء المحتوى الإعلامي الإلكتروني لإمارة الشارقة، مما سيجعل هذه المنصة المرجع والمصدر الأول لكافة أخبار إمارة الشارقة، الذي ستعتمد عليه كافة الجهات والمؤسسات المحلية بالإمارة.

وأشار سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحرص على مواكبة أحدث التطورات التقنية والرقمية، والخروج بمبادرات نوعية تسهم في خدمة القطاع الإعلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن منصة الإعلام الذكي ستكون الأولى من نوعها في استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لخدمة الجهات الحكومية لتحسين جودة المحتوى الإعلامي، وتوحيد رسالته.

وأشاد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، بمشاركة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من خلال منصة الإعلام الذكي، لافتاً إلى أن المنصة ستسهم بشكل كبير في تنظيم العمل الإعلامي بين القطاعات المحلية في إمارة الشارقة، وستخدم الإعلام الأمني بشكل كبير، من خلال رصد الأخبار السلبية، الأمر الذي سيسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي، وسيؤدي إلى تفادي وقوع الأزمات الإعلامية قبل حصولها.

وثمن العميد بن عامر الدور المهم والرائد للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في توحيد منظومة الإعلام في إمارة الشارقة، وتسريع وصول الأخبار للجهات والدوائر المحلية لإمارة الشارقة، وذلك لدعم التقدم المعرفي والتقني ومواكبة مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.

وجرى خلال أسبوع جيتكس للتقنية تعريف الجمهور، بماهية منصة الإعلام الذكي، ودورها الرئيس في خدمة الإعلام وتنظيمه في إمارة الشارقة، كما تم تقديم شرح واف لمنصة الإعلام الذكي، التي ستكون متاحة للاستخدام لكافة دوائر ومؤسسات إمارة الشارقة.

وحرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من خلال مشاركته على إتاحة الفرصة لزوار "أسبوع جيتكس للتقنية"، لتجربة منصة الإعلام الذكي واطلاعهم عن قرب على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.