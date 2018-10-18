تخريج دورة "مؤشرات ومقاييس الأداء الرئيسية" بمعهد شرطة الشارقة

الشارقة 24:

اختتم معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة دورة "مؤشرات ومقاييس الأداء للمؤسسات الحكومية"، التي نظمتها إدارة المعهد لموظفي هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، استفاد منها 20 منتسباً من موظفي الهيئة.

بحضور المقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب، والنقيب سعيد الكتبي مدير فرع تخطيط التدريب، والنقيب محمد الزعابي مدير فرع تنفيذ البرامج بمعهد التدريب.

هدفت الدورة إلى إكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية حول المؤشرات، وتعريفهم بأهمية قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وأنواعها واستخداماتها وكيفية قياسها وبيئة العمل التي تدعمها، وأهم الأخطاء التي يقع فيها الموظفين أثناء قياسها.

وأشاد المقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب، بمستوى الدورة، وما قدمته المحاضرة والخبير الاستراتيجي حصة عبيد التميمي، من معلومات وافرة عن مؤشرات ومقاييس الأداء، والمحاور الرئيسية التي قامت بطرحها في برنامج الدورة، وهي: خطة المؤسسة الاستراتيجية، ودور المؤشرات في إنجاحها، والتطبيقات العملية في تصميم قياس المؤشرات الأداء الرئيسية.

وأكد أن عقد هذه الدورة يأتي توطيداً لأطر التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات العاملة بالدولة، وذلك من أجل صقل وتطوير مهارات منتسبيها، من خلال إضافة جرعات أكاديمية لمزيد من الصقل والمعرفة العلمية.

وفي الختام، كرم المقدم الحمودي المحاضرة، ووزع شهادات إنجاز الدورة على المشاركين.