شرطة الشارقة تشيد بخدمات شركة بيئة الميدانية والتوعوية

الشارقة 24:

عقدت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة العميد الدكتور خليفة كلندر عبد الله مدير إدارة المراكز، اجتماعاً تنسيقياً، مع شركة بيئة الشارقة، بمقر الإدارة، بهدف التنسيق والتعاون بين الطرفين.

رحب العميد كلندر بالوفد الزائر، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة من التلوث، وذلك من خلال منظومة خدماتها المتكاملة سواء الميدانية أو التوعوية التي تقدمها لأفراد المجتمع.

من جانبه، شكر الأستاذ الشريف شرطة الشارقة على حسن الاستضافة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء، الذي يصب في المحافظة على البيئة، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، بما يضمن حياة صحية وسليمة، وبيئة خالية من التلوث، بما يحقق الأهداف والطموحات الرامية إلى جعل الشارقة مدينة خالية من النفايات، ولضمان استدامة حياة وبيئة صالحة للأجيال القادمة.

حضر الاجتماع الأستاذ سيف عبد الله الشريف مدير إدارة إعادة التدوير والعمليات التجارية بشركة بيئة، وعدد من الضباط والموظفين المعنيين بالشركة.