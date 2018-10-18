"استمرارية أعمال الشارقة" تنظم برنامجاً تدريبياً للدوائر الحكومية

الشارقة 24:

شهد سعادة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، ورئيس لجنة استمرارية الأعمال بإمارة الشارقة، البرنامج التدريبي "مطبق رئيسي في إدارة استمرارية الأعمال"، الذي عقدته لجنة استمرارية الأعمال، لأعضاء اللجان الفرعية بالدوائر الحكومية.

يمكن البرنامج التدريبي الأعضاء من الحصول على إدراك كامل لمختلف مراحل تطبيق إدارة استمرارية الأعمال، من حيث الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لتطبيق البرنامج في الدوائر الحكومية، بهدف حماية مكتسبات الدوائر والمؤسسات والمجتمع ككل.

هذا وجاء البرنامج التدريبي من منطلق حرص اللجنة على ضمان استمرارية الأعمال في الدوائر الحكومية وتمكينها على الاستمرار بتقديم خدماتها في حالات الطوارئ، حيث يكسب المشاركون بالبرنامج التدريبي القدرة على تحليل المخاطر، والمقدرة على قياس التأثيرات المتوقعة على العمليات الحيوية التي قد تسببها التهديدات الخارجية، لرسم إطار خاص لكل دائرة لبناء القدرة على تقديم استجابة فعالة في حالات الطوارئ والأزمات.

يهدف البرنامج، الذي عقد على مدار أسبوع كامل، إلى التعريف بعمليات وأسس برنامج إدارة استمرارية الأعمال، وذلك لبناء منهج وقائي يخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى يمكن أن يصل إليه، إضافةً لضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، والسعي للوصول إلى التحسين المستمر لإدارة استمرارية الأعمال.

هذا وأوضح سعادة الشيخ خالد بن صقر القاسمي، بأن هذا البرنامج جاء استكمالاً للبرنامج التدريبي السابق، والذي يهدف إلى تهيئة المؤسسات والدوائر الحكومية للتعامل السريع في حالات الطوارئ والأزمات من خلال وضع خطة فعالة، وتحديد الأدوار في المؤسسات، لضمان تلبية المتطلبات الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك عبر إعداد التجهيزات اللازمة المدروسة والمنسقة مسبقاً، لتمكين المؤسسات الحيوية من الاستمرار بدورها المعهود، والقيام بالمهام الضرورية تجاه المجتمع، لحين التعافي من أي ازمة او طارئ قد يلحق بها.