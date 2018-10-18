عواطف النقبي تكشف عن فعاليات مبادرة توعية مرتادي المناطق الجبلية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت عواطف النقبي مسؤول مكتب هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشرقية، عن شراكة استراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة مع الهيئة في فعاليات مبادرة التوعية البيئية الخامسة لمرتادي المناطق الجبلية.

وأكدت النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش حفل إطلاق المبادرة وتكريم المشاركين في نسختها السابقة، أن المبادرة تشمل مختلف مدن ومناطق الشارقة، خاصة المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن المبادرة التي تستمر فعالياتها حتى مارس المقبل، سوف تتضمن حزمة فعاليات ميدانية بالتعاون مع شركاء الهيئة والمتطوعين من المؤسسات والأفراد.

ولفتت النقبي إلى أن أنشطة المبادرة ستشمل حملات مكثفة لإزالة الصور والرسوم من الجبال، فضلاً عن الدور التوعوي المتمثل في معارض متنقلة تستهدف تعريف الجمهور بسبل حماية البيئة الجبلية والمحافظة على طبيعتها، علاوة على توقيع المخالفات على العابثين بالبيئة الجبلية إعمالاً للقوانين الناظمة.

وفي الختام أشادت النقبي بجهود الجهات والأفراد المشاركين والداعمين لأنشطة المبادرات السابقة، داعية الجمهور للتعاون مع الهيئة في الحفاظ على البيئة ومكتسبات الإمارة في هذا السياق.