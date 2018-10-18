مبارك الشامسي يشيد بتوجيهات حاكم الشارقة في انتخاب المجالس البلدية

الشارقة 24:

أثنى مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بالرؤية الثاقبة والتوجيه الكريم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بانتخاب المجالس البلدية لإمارة الشارقة، وانتخاب مجالس الضواحي، مشيراً إلى أن تلك الانتخابات تتواصل لترجمة رؤية سموه في تمكين المواطن.

وبارك الشامسي لمواطني إمارة الشارقة، تلك الرؤية والنهج من قبل صاحب السمو الحاكم، في تعزيز دور أبناء الإمارة، ومشاركتهم في عملية البناء والتنمية، وصنع القرار، ومناقشة شؤون المجتمع، ومساعدة حكومة الإمارة في تحقيق المصلحة العامة، من خلال اتاحة الفرصة للانتخاب الكامل للمجالس البلدية، لتكون أكثر قرباً من المجتمع والمواطن.

وأشار الشامسي إلى أن إمارة الشارقة تفخر بنجاح تجربة انتخابات المجلس الاستشاري، والتي أقيمت مع نهاية عام 2015، لتتواصل في انتخابات المجالس البلدية المرتقبة، وكذلك مجالس الضواحي، لتكون شريك فاعل في التنمية، وفي عكس صوت وطموحات أبناء وبنات الإمارة.