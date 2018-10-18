"شؤون البلديات" بالشارقة تطلق جهاز استشعار ذكي في "جيتكس"

الشارقة 24:

شاركت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، في أسبوع جيتكس للتقنية بدورته الـ 38، المقام تحت شعار "التحول الرقمي"، والذي يمثل منصة سنوية رائدة لاستلهام الأفكار الجديدة وتحديث الخدمات الحالية.

وتعتزم الدائرة خلال معرض "أسبوع جيتكس للتقنية " عرض جهاز استشعار ذكي لنظام رعاية النبات، المصمم خصيصاً لتعزيز مستويات رضا المزارعين.

يقوم الجهاز بعملية الري من غير تدخل الإنسان باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، من خلال تحديد السعة الحقلية "نسبة الرطوبة في التربة حول جذور النباتات"، ولأول مرة يجرب النظام والجهاز ويطبق في إمارة الشارقة، والجهاز بنفسه يقرر متى أنسب وقت لري الأرض الزراعية، حيث أنه يحل مكان 15 عامل زراعي، ويقرر متى وكم كمية المياه التي يحتاجها النبات، وبالتالي يحافظ على المياه من الهدر بنسبة 50% فقط، يتم الري متى ما احتاج إلى الري.

وأوضح سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة في مواكبة التقنيات والتحول الرقمي.

وأشار النقبي إلى أن العمل بات واضحاً في هذا المجال بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ مكانة الإمارة عالمياً، لافتاً إلى أن الدائرة تسير على هذا النهج وتواكب التطور التقني بشكل كبير، وتعمل على تطوير جميع التقنيات في كل مجالات عملها، ومن هنا حرصت الدائرة على المشاركة في جناح حكومة الشارقة، لعرض جهاز استشعار ذكي لنظام رعاية النبات.

ولفت النقبي إلى حرص القيادة الرشيدة على تفعيل تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل، وتحقيق أهدافها التنموية الطموحة على كافة الأصعدة.

ودعا سعادته أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى ضرورة الاهتمام بهذا المجال للتنافس في المستقبل، والقدرة على التفاعل مع تحدياته.