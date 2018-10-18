"خيرية الشارقة" تطلق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة في "جيتكس"

الشارقة 24:

استعرضت جمعية الشارقة الخيرية خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، المنعقد في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، خدماتها الإلكترونية الجديدة، التي تم تصميمها خلال العام الجاري.

تضمنت مشاركة الجمعية لهذا العام إطلاق موقعها الإلكتروني بتصميمه الجديد، والذي أصبح يمثل نافذة جديدة تتيح للمتصفحين مزيداً من المرونة والسهولة في التعرف على أنشطة ومشاريع الجمعية وإنجازاتها وفعالياتها المستمرة.

وأكد الدكتور سعيد المظلوم عضو مجلس الإدارة في جمعية الشارقة الخيرية، حرص الجمعية على المشاركة بشكل دائم في فعاليات معرض جيتكس للتقنية، وطرح أنشطتها أمام الجمهور وزوار المعرض، ما يعطي مزيداً من الثقل للجمعية ويؤكد على ريادة إمارة الشارقة لرسالة الخير في الدولة.

وتابع المظلوم، أن مواكبةً لخطة التحول الذكية التي تشهدها كافة مؤسسات الدولة، استحدثت إدارة تقنية المعلومات في جمعية الشارقة الخيرية، تصميم جديد للموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، ليتضمن مزيداً من المهام التي تم تصميمها بشكل مرن تناسب احتياجات المتصفحين وزوار الموقع.

أشار عضو مجلس الإدارة في جمعية الشارقة الخيرية إلى أن الجمعية انتهت من تحديث كافة تطبيقاتها ومواقعها إلكترونياً، حيث سبق أن تم استعراض تطبيق التبرعات الذكية، خلال فعاليات المعرض في نسخته من العام الماضي.

وأوضح المظلوم، سعي جمعية الشارقة الخيرية لنيل رضا جمهور المتعاملين وتحقيق معدلات الرضا عما تقدمه من خدمات للمحسنين الراغبين في التبرع، وكذلك مستحقي المساعدات، مؤكداً أن عمليات التحديث تتم بشكل متواصل لمواقع وتطبيقات الجمعية، للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه للجمهور.