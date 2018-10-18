"موارد الشارقة" تستعرض أفكاراً مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي

الشارقة 24:

احتفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بـيوم الغذاء العالمي، في إطار توحيد الجهود لتعزيز الوعي تجاه قضايا الأمن الغذائي، بمشاركة موظفي الدائرة.

واستعرضت أفكاراً وأنماطاً مبتكرة في سبل تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مواكبة المعارف الحديثة في هذا الشأن الإنساني الهام، وتسهم الفعالية برفع وعي الموظف بدوره كفرد في المجتمع تجاه هذه القضية العالمية.

وتشكل هذه الفعالية دعوة للعمل معاً لخلق فرص تمكن كل فرد من عيش حياة صحية منتجة، كما يمثل اليوم العالمي للغذاء فرصة جديدة لتغيير العادات الغذائية الخاطئة، واتباع أنماط غذائية صحية.