سوق الجبيل يستضيف حملة "يوم الأغذية العالمي" الأحد

الشارقة 24:

يستضيف سوق الجبيل بالشارقة، الأحد المقبل، حملة توعوية بمناسبة يوم الأغذية العالمي، والذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع بلدية الشارقة.

وتستهدف الحملة التي ستقام بين الساعة 9:00 صباحاً و12:00 ظهراً، زوار السوق ومرتاديه، بهدف رفع مستوى الوعي والتثقيف حول العادات الغذائية السليمة، وستشمل تقديم فحوصات مجانية لقياس الضغط والسكري، إلى جانب توزيع منشورات وكتيبات، والتثقيف المباشر لبرنامج حفظ النعمة بالتعاون مع ممثلي جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمن المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل بالشارقة، هذه المبادرة لبلدية الشارقة وشكرهم على اختيار سوق الجبيل لتنفيذها، وأضاف أنه يتطلع دائماً إلى العمل والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف خدمة الجمهور وتعزيز ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

وأكد مدير سوق الجبيل بالشارقة أن التّغذية السّليمة في حياة الإنسان من أهمّ الأمور التي تؤثّر في صحّته البدنيّة والنفسيّة على حدّ سواء، حيث يغفل الناس في كثير من الأحيان عن هذه المسألة، لذلك تسعى إدارة السوق إلى تسليط الضوء على الصحة وأهميتها.

وأشار الزرعوني إلى أن هذه الحملات تأتي انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، من إنهاء الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين التغذية، والتمتع بصحة جيدة، وضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع وبكافة الأعمار، وتسهم أيضاً في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، في توفير جودة حياة عالية في بيئة صحية ومستدامة وتثريها أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم وبيئة طبيعية غنية.