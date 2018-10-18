دوائر حكومة الشارقة تواصل كشف تطبيقاتها الرقمية في جيتكس

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

تواصل دوائر حكومة الشارقة المشاركة في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الكشف عن المزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المتطورة.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، أن دوائر حكومة الشارقة تواصل تألقها لليوم الرابع على التوالي، خلال مشاركتها في الحدث العالمي، بعد أن توالى كشفها عن المزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المتطورة، بما يوازي النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، في كافة الميادين، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشهد اليوم الرابع من المعرض، تسلم الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، درع شكر وتقدير من صالحة عبيد غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمدينة الشارقة، تقديراً على تعاون الدائرة في إطلاق تطبيق مجلة "مرامي"، والذي يهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، من أجل نشر الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع.

ووقعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، اتفاقية مع شركة "الناطق للتكنولوجيا"، بهدف تحقيق التعاون المثمر في مجالات تطوير خدمات التقنيات المساندة في مركز التقنيات المساندة التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وذلك من أجل تسهيل مجالات التعاون البنّاء مع شركة الناطق للتكنولوجيا الموردة للأجهزة وأدوات التقنيات المساندة، التي تساهم في دعم ذوي الإعاقة البصرية.

وأطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مشروع "الغرف الذكية"، حيث تتيح هذه الخدمة لكبار السن التحكم بإضاءة الغرفة والستائر والتكييف وزر الطوارئ من خلال هذا التطبيق، كما أطلقت الدائرة "مشروع رؤية" الذي يقوم بربط الأطفال في المؤسسة الإصلاحية والعقابية مع الآباء والأمهات، عبر استخدام أجهزة ذكية وسهلة الاستخدام، إلى جانب الكشف عن مشروع "خط نجدة الطفل"، وهو خط مجاني يقوم باستقبال ومتابعة وحل البلاغات المتعلقة بالطفل، فور ورودها بداية من مركز الاتصال واستقبال البلاغات والانتهاء بفريق الاستجابة الميداني.