"تمكين اجتماعي الشارقة" تُرمم منزلاً لأسرة أيتام

الشارقة 24:

سلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارة، منزلاً لإحدى أسر الأيتام، بعد إجراء صيانة شاملة للمنزل، ضمن مشروع "جدران"، الذي تطلقه المؤسسة بشكل مستمر، بهدف توفير البيئة السكنية اللائقة بإقامة الأيتام وأسرهم .

ويتمثل "جدران"، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنازل أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة، عن طريق تعاون أفراد المجتمع وتكاتفهم، لتجديد وترميم المنزل بشكل شامل، حيث نفذ فريق عمل يتألف من مئة طالب من الجامعة الأميركية، أعمال صيانة للمنزل، استغرقت قرابة أسبوعين، قاموا خلالها بأعمال الصباغة، وتوفير المستلزمات الاستهلاكية اللازمة للمنزل، وتزيين الحديقة الخارجية، وتوفير الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية الضرورية، بالتعاون مع المؤسسة.

وتم تسليم المنزل، بحضور د. موزة الشحي عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأميركية بالشارقة، ومسؤولي شؤون الطلبة في الجامعة، ونوال الحامدي مدير إدارة الرخاء الاجتماعي بمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وعدد من ممثلي المؤسسة .

وأوضحت سعادة منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة، أن "جدران" هو أحد المشاريع المستمرة والفاعلة والمهمة، وبدأت فكرته في 2004م، ثم استحدثت ليأخذ هيئته المجتمعية، ويباشر خطته التطبيقية متبلوراً كمشروع أساسي دائم في برامج التمكين البيئي، على أعوام متتابعة، مشيرة إلى أن المشروع يعمل على تحسين نفسية الابن اليتيم بالدرجة الأولى، ويحقق له تقبلاً لوضعه وواقعه، فيسعى لبناء بيئة صحية تحتويه، وتراعي خصوصيته، وتعتني بجوانب نفسيته، لتنعكس عليه، وتخلق منه شخصية تفيض بالإبداع.

ولفتت سعادتها، إلى أن المشروع حمل بعداً اجتماعياً متميزاً، تمثل في مشاركة فاعلة من أفراد المجتمع ومؤسساته طوال فترة إطلاقه، حيث تقوم كوادر بشرية من أفراد المجتمع من المتطوعين، بتنفيذ العمل على اختلافهم كالمجموعات الطلابية في الجامعات والكليات، والموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، والفرق التطوعية، وتوفير احتياجات أساسية لمنازل أسر الأيتام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية والمشاركة المجتمعية، التي تسعى المؤسسة لتفعيلها في معظم برامج ومشاريع المؤسسة، لخدمة فئة مهمة في المجتمع وهم الأيتام.

وعن مشاركة الجامعة الأميركية بالشارقة في مشروع جدران، أوضحت د. موزة الشحي، أن برنامج "يداً بيد"، من أهم الأنشطة الطلابية التي تنظمها شؤون الطلبة- قسم خدمة المجتمع في الجامعة، والذي يهدف إلى تنفيذ صيانة لبيوت الأيتام، وأن الجامعة بدأت في هذا المشروع منذ 2009، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وأنها تهتم دائماً بتوفير البيئة التطوعية للطلبة للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم في خدمة المجتمع، مؤكدة اكتساب "يداً بيد" شعبية كبيرة في الجامعة.

بدورها، ثمنت أم راشد صاحبة المنزل، الخدمات التي تتلقاها من المؤسسة، وتوجهت بالشكر إلى القائمين عليها، وإلى أفراد المجتمع، للمساهمة الجليلة، في عمل صيانة لمنزلها، وإدخال الفرح والسرور على نفوس أبنائها الأيتام.