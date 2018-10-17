"الشارقة للوثائق والأرشيف" تشارك في الاحتفال بيوم الوثيقة العربية

الشارقة 24 – وام:

شاركت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، في احتفالية جامعة الدول العربية بـ "يوم الوثيقة العربية"، التي عقدت يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة، تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا".

مثل هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، مديرها العام سعادة صلاح سالم المحمود .

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة تبذل جهوداً حثيثة لمساندة الدول العربية في استرجاع أرشيفاتها الوثائقية المسلوبة والمنهوبة، لدى الدول الأجنبية والاستعمارية.

وأوضح أبو الغيط، في كلمته أمام الاحتفالية، والتي ألقاها نيابة عنه السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، أنه في سياق المحاولات المستمرة لطمس تاريخ الأمة وتراثها العربي والإسلامي، فلا تزال القضايا المعنية بالأرشيفات العربية المنهوبة لدى الدول الاستعمارية تؤرق الدول العربية المتضررة جراء الاستعمار.

من جانبه، أكد الدكتور سعود هلال الحربي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أن الاحتفال بيوم الوثيقة ليس ترفاً ولاحنيناً للماضي، ولكنه استدعاء ضروري لسلاح نواجه به سرقة التاريخ والجغرافيا معاً، وما يعينه ذلك من سرقة الحاضر والمستقبل معاً أيضاً.