حسين عبد الله: بلدية الشارقة تشارك في جيتكس بمشاريع عدة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد حسين علي عبد الله رئيس شعبة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، في بلدية مدينة الشارقة، أنه ضمن استراتيجية التحول الرقمي، تشارك البلدية في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، عبر عدة مشاريع وخدمات تقنية، تصب في إسعاد المتعاملين.

وأوضح لـ "الشارقة 24"، أن البلدية تشارك في معرض جيتكس بتطبيق تصنيف النجوم، والذي يستهدف تصنيف المقاولين والاستشاريين، ضمن معايير حددتها بلدية الشارقة، لافتاً إلى أن البلدية تشارك كذلك في الهوية الجديدة لموقعها، بمزايا تسعد المتعاملين، إلى جانب تطبيقات سابقة.