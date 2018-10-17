"شروق" تفوز بجائزة "التميز في الجودة" الدولية

الشارقة 24 – وام:

فازت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بجائزة "التميز في الجودة"، من مهرجان الأعمال العالمي لعام 2018، الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز الذي استضافته "قمة القادة" مؤخراً، في مدينة كان الفرنسية.

وتسلم الجائزة، مروان العجلة مدير ترويج الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بحضور نخبة من كبار السياسيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والفنانين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية المبتكرة.

وتأتي الجائزة، تقديراً لجهود "شروق"، في تنظيم المنتديات والفعاليات الاقتصادية التي تسلط الضوء على آخر التطورات وأحدث التوجهات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الكامنة، في الأسواق العالمية، ومن أبرزها "منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر".

وأعلن سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لـ "شروق"، أن الجائزة تعتبر بمثابة تكريم للعمل المشترك بيننا وبين كافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في تشكيل المشهد الاقتصادي والاستثماري في إمارة الشارقة، ودليل على فعالية السياسات الاقتصادية الرامية إلى تنويع القطاعات وتوزيع رأس المال، بما يخدم النمو الشامل والمتوازن في الإمارة.

وتعد الجائزة، هي الأحدث ضمن سلسلة الجوائز التي فازت بها "شروق"، منذ تأسيسها في 2009، ما يؤكد التقدير العالمي للهيئة ونجاحها في تنفيذ أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها، لشركائها التجاريين وأصحاب المصلحة وعملائها، إضافةً إلى تبنيها برامج التدريب والتطوير الهادفة لتعزيز كفاءة موظفيها، والتواصل المستمر مع المؤسسات والشركات التجارية في مختلف دول العالم، بهدف تبادل التجارب والخبرات.

وكانت "شروق"، قد فازت خلال السنوات الماضية، بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.