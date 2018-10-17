في تعزيز الأمن

قائد عام شرطة الشارقة يُشيد بفعاليات "جيتكس"

  • الأربعاء 17, أكتوبر 2018 في 9:14 م
توجه سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بالشكر لإدارة الخدمات الإلكترونية في شرطة الشارقة، على المشاركة المتميزة، في فعاليات معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:
 
أكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أهمية معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، من خلال عدد العارضين من جميع أنحاء العالم.
 
وأضاف قائد عام شرطة الشارقة، أن الاستفادة من فعاليات المعرض كبيرة جداً، من خلال الاطلاع على الممارسات التي ستخدمنا في العمل الأمني، خلال المرحلة المقبلة.
 
وأوضح سعادته، أنه اطلع خلال زيارته للمعرض، على تجارب القيادات الأخرى، وأن شرطة الشارقة، ستعمل على تطبيق هذه الجهود والخدمات، ترجمة لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن تكون من أفضل دول العالم، أمناً وسلامة.