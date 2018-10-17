"بلدي خورفكان" يطلق الروبوت "راشد" كمنصة خدمية متكاملة للمتعاملين

الشارقة 24:

يشارك المجلس البلدي لمدينة خورفكان ضمن جناح حكومة الشارقة المشارك بمعرض جيتكس لعام 2018، وذلك بهدف توظيف التقنيات الحديثة، وتقديم الخدمات بطريقة مبتكرة، من خلال تجميعها في منصة واحدة، عن طريق برنامج الروبوت، حيث تم اطلاق جهاز الروبوت "راشد"، الذي يعمل في المجلس البلدي في خدمة العملاء.

يستهدف الروبوت "راشد" الفئات التالية: ذوي الإعاقة، الأطفال، كبار السن، السواح، حيث يقوم باستقبال المراجعين والترحيب بهم والتعرف عليهم.

ويقدم الروبوت "راشد" خدمات متنوعة منها: التعريف بأبناء خورفكان المتميزين ، التعريف بالأماكن السياحية، كما بإمكان السائح طباعة المعلومات الخاصة بالموقع وطباعة بطاقة تعريفية له "كسائح في مدينة خورفكان"، وإمكانية تقديم طلبات الأراضي التجارية والصناعية عن طريق البرنامج، وتقديم طلب التدريب في المجلس البلدي، من خلال إرسال السيرة الذاتية، ومن ثم يتم إرسال الموافقة على البريد الإلكتروني لصاحب الطلب، بالإضافة إلى التعرف على مشاريع مدينة خورفكان الحالية والمستقبلية، وتقديم طلب إفادة وإرفاق المتطلبات ومن ثم يتم إرسال الإفادة إلى الشخص المعني، عن طريق البريد الإلكتروني.

ما يميز الروبوت بأن البرنامج تم عمله من قبل طلاب وطالبات الجامعات.

زار منصة المجلس البلدي لمدينة خورفكان ضمن جناح حكومة الشارقة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وسعادة سالم محمد بن سالم النقبي رئيس شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة ثابت الطريفي المدير العام لبلدية الشارقة، وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة جاسم عبد الرزاق عضو المجلس الوطني، وسعادة سلطان يعقوب مدير الديوان الأميري في مدينة خورفكان، ويوسف المنصوري مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان، والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان،

والسيدة فاطمة المغني.