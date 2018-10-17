بلدية الشارقة تطلق مشاريعها الرقمية في "جيتكس"

الشارقة 24:

أطلق سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عدداً من المشاريع الذكية، خلال مشاركة البلدية ضمن جناح حكومة الشارقة، بأسبوع جيتكس للتقنية 2018، والتي تم إنجازها بجهد وكفاءة عدد من الموظفين، لترسيخ الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والسير على نهج إمارة الشارقة في تحولها الرقمي ومنافستها لمختلف مدن العالم في هذا المجال.

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن المشاركة في جيتكس للتقنية 2018 تعكس حرص بلدية مدينة الشارقة على إبراز دورها الريادي في هذا المجال، وحرصها على توفير بيئة عمل إبداعية محفزة لجميع الموظفين للإبداع والابتكار، وتقديم أفكار ذكية تخدم جميع المجالات، بما يسهّل على المتعاملين، باعتبار أن البلدية حريصة على تقديم خدماتها بطريقة ذكية تسهل على المتعاملين وتختصر الوقت والجهد، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف جميع المستخدمين لخدمات البلدية وتخدم شريحة كبيرة في المجتمع.

وأشار الطريفي، إلى أن جناح حكومة الشارقة المشارك في المعرض يمتاز بالإبداع في التصميم من حيث المحاكاة للبيئة الإماراتية، كما يعكس الاهتمام الكبير بالتحول الرقمي، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التقنية، وتعتبر المشاريع التي عرضتها وأطلقتها الجهات الحكومية المختلفة ذات رؤية إبداعية وترسخ الاهتمام بهذا المجال.

وعرضت البلدية على منصتها برنامج "سابق"، وهو برنامج تعمل من خلاله على تحويل بيئة العمل إلى ذكية ورقمية بالكامل، ومنصة موحدة تواكب التطور الرقمي والتقني، تهدف إلى زيادة الكفاءة والفاعلية وإسعاد المتعاملين، ومواكبة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي للحكومة المحلية والاتحادية، وتحقيق استراتيجية البلدية للتحول الرقمي، من خلال توفير بيئة عمل أفضل للخدمات المؤسسية، ومنصة موحدة لإسعاد المتعاملين، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية الأخرى.

ميزان الكميات

أطلقت البلدية تطبيق ميزان الكميات، وهو متوفر الآن على نظام "الأندرويد"، حيث يعمل على تقدير نسب بنود الأعمال الانشائية للوحدات السكنية قيد التنفيذ بالإمارة، والذي تم وضعه وفقاً للنسب المعمول بها في البلدية والمأخوذة في الاعتبار عند فض المنازعات وحل الخلافات المالية والتنفيذية في هذا المجال.

يهدف ميزان الكميات إلى توضيح نسب بنود الأعمال أمام الملاك، بما يمكنهم من الاطلاع عليها والاطمئنان بها، كما يسهل إجراءات تنظيم الدفعات الدورية ويحد من المنازعات التي تطرأ بسبب عدم توافق الدفعات المالية للأعمال المنفذة مع نسب بنود هذه الأعمال.

تصنيف النجوم

كما تم إطلاق نظام تصنيف النجوم وهو نظام آلي يقوم بترتيب نتيجة مؤشرات المكاتب الاستشارية أو شركات مقاولات البناء حسب كل فئة تؤثر على جودة العمل في المجال الهندسي، مثل التأهيل الإداري، والخبرة المهنية، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح لمزاولة المهنة.

هذه المؤشرات تساعد المالك لاختيار مكتب الاستشاري والمقاول لإنجاز مشروعه العقاري، ويتم منح النجوم لجميع الشركات، حيث يمكن للمستثمر الاطلاع على نقاط قوة وضعف كل شركة، ويعتبر مرجع للملاك والمستثمرين والدوائر الحكومية ذات الصلة الفنية بأعمال التشييد والبناء بالإمارة لاختيار المقاول، أو الاستشاري الأنسب لمشروعه حسب الفئة وعدد النجوم، والاطلاع على ميدالياته في المعايير الفنية المعتمدة.

مشروع الري الذكي

مشروع يمكن من خلاله التحكم بآلية الريّ، فمن خلال كبسة زر واحدة تعمل أنابيب الري في المناطق المتصلة به عن طريق عمل البرمجة اللازمة، بحيث يتم استشعار الرطوبة والحرارة والبرودة، مع إعطاء تنبيهات بأي تغير في المعايير التي تم ضبط المشروع عليها، وتم تركيب أجهزة حساسات الري الذكية في أنظمة الري الآلية، وتم دفن حساس الرطوبة المصنوع من الستانلس ستيل على عمق 3-5 بوصة تحت منطقة انتشار الجذور، في المسطحات الخضراء، ويعمل الجهاز على قياس نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة ودرجة التوصيل الكهربائي في التربة، ويقيس نسبة الرطوبة في التربة كل 10 دقائق، وعليه يمنع عملية الري الآلي إذا كانت الرطوبة عالية، ويسمح به في حال كانت الرطوبة منخفضة، وتعتبر بلدية مدينة الشارقة من أوائل البلديات التي بدأت في تطبيق أنظمة الريّ الذكيّة في أنظمة الريّ داخل المدن.

برنامج تحديد مواقع أجهزة المواقف

ومن المشاريع الأخرى، أطلقت البلدية برنامج خاص بإدارة المواقف العامة لتحديد أماكن توزيع أجهزة دفع الرسوم في المناطقة الخاضعة لها، حيث يقوم هذا البرنامج بعمل مسح شامل للمنطقة ذات المواقف المدفوعة ويحدد حاجتها من الأجهزة وكيفية توزيعها، ومعرفة إذا ما كانت الأجهزة الموجودة مناسبة من حيث المكان أم لا، وإذا كانت كافية أم لا، أو تزيد عن الحاجة، ليتم إعادة ترتيبها بما يوفر الوقت والجهد، حيث يعتبر البرنامج أداة مهمة في اتخاذ القرار لوضع أجهزة الدفع بطريقة صحيحة.

التعريف الذكي للنباتات

وقدمت البلدية مشروعاً ذكياً، وهو برنامج التعريف الذكي للنباتات، الذي يساعد على معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالنباتات، من خلال وضع باركود خاص على النبتة، وتحميل تطبيق خاص بها على الأجهزة المحمولة، ليتم من خلاله قراءة الرمز الشريطي الموجود على النبتة وإظهار جميع التفاصيل المتعلقة به، من حيث الاسم والنوع والخصائص وطرق العناية بها.

الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة الشارقة

وأطلقت البلدية موقعها الإلكتروني بحلة جديدة بتغييرات شاملة في واجهته وصفحته الرئيسية والألوان المستخدمة وطريقة عرض الخدمات والمعلومات للمستخدمين، حيث تم تحديثه بشكل كامل من قبل فريق عمل البلدية.

شمل الموقع العديد من الخصائص الإلكترونية التي تضمن للمستخدم تجربة فريدة وممتعة خلال زيارته للموقع، كطريقة البحث عن الخدمات والمعلومات والوصول إليها بكل سهولة ويسر، ويتميز بسلاسته وسهولة استخدامه من قبل ذوي الاعاقة، فقد تم تصميمه وتزويده بعدد من الخصائص التي تساعدهم على استخدامه بشكل سلس وميسر، ومنها إمكانية تكبير وتصغير الخط، والقراءة الآلية للنصوص، وتحديد لون محدد لخدمات كل قطاع من قطاعات البلدية، وتوزيع الخدمات على مستطيلات ملونة تسهل التعرف عليها من ذوي الاعاقة، فضلاً عن توفير معلومات تفصيلية عن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البلدية لذوي الاعاقة على الشريط العلوي بالصفحة الرئيسية.

كما توفر البلدية على موقعها الجديد مقاطع فيديو توضيحية ورسوم متحركة تشرح الخدمات للمستخدمين بشكل مبسط، إلى جانب إبراز المواعيد الأكثر أهمية للمتعاملين على الشريط العلوي للصفحة الرئيسية للموقع، كمواعيد عمل الحدائق والمسلخ المركزي، ومواعيد تطبيق رسوم المواقف العامة، إلى جانب مواعيد تقديم خدمات البلدية في مراكز الخدمة التابعة لها، أو من خلال شركائها الاستراتيجيين كمراكز تسهيل وإنجازات للخدمات، فضلاً عن توفير خرائط إرشادية واضحة لمواقع مراكز الخدمة ومرافق ومباني البلدية المختلفة.

حضر اطلاق مشاريع البلدية، الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، ومساعدو مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وعدداً من الموظفين.