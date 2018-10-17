"استشاري الشارقة" يطلق 3 تطبيقات ذكية في "جيتكس للتقنية 2018"

الشارقة 24:

ضمن مشاركته الثانية في أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2018، أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن جناح حكومة الشارقة، 3 تطبيقات ذكية تضاف لاستراتيجيته الرامية لتطوير عمله البرلماني، وتجويد المخرجات والأداء، فضلاً عن تعزيز تواصله الخارجي والداخلي.

شهد اطلاق التطبيقات كل من سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يرافقها سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، وحضور سعادة علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة مطار الشارقة، ونور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، وعدد من كوادر حكومة الشارقة.

وأكدت سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن معرض جيتكس يمثل منصة هامة لاطلاق التطبيقات الذكية في حكومة الشارقة.

وأطلقت خولة الملا التطبيقات الذكية، التي شملت البوابة البرلمانية، وبوابة الجمهور، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، التي تمثل إضافة لمنهجية عمل المجلس الاستشاري خلال الفترة المقبلة حلقة هامة، تصب في تطوير العمل والاتجاه نحو التوظيف الذكي للبرمجيات، بما يتماشي مع توجيهات الدولة لتطوير الأداء.

وستعمل البوابة البرلمانية من خلال تطبيق للهواتف الذكية لأعضاء المجلس، وتشمل منتدى داخلي يتم من خلاله التواصل فيما بينهم وبين الأمانة العامة، لتسهيل آلية أعمال اللجان، فيما ستعمل بوابة الجمهور وفق نظام تفاعلي بين المجتمع والمجلس يخص الاقتراحات والشكاوى الواردة من المجتمع، وذلك لتسهيل آلية متابعتها مع الإدارة المعنية، وتطبيق توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني.