شرطة الشارقة تحتفي بيوم الغذاء العالمي

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، احتفالية اليوم العالمي للغذاء، والتي نظمتها إدارة الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمقر إدارة ترخيص الآليات والسائقين.

حضر الاحتفال كل من العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال رئيس المختبر الجنائي، والعميد راشد الباس مدير إدارة الشؤون المالية، والعقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، والعقيد أمينه الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط والأفراد، ومشاركة قيمة لعدد من المؤسسات الصحية، والشركات المهتمة بتقديم غذاء صحي لأفراد المجتمع.

شارك بالاحتفالية كل من المركز الصحي لشرطة دبي، شركة أبوت نيوتريشن، شركة تشاسلو دبي، ومركز IMC الطبي، ومستشفى زليخة، ومركز الدليل الطبي بالشارقة، وشركتي المراعي وبركات للمواد الغذائية.

من جانبه، أكد العميد بن عامر حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة بتعزيز دورها المجتمعي في مختلف المناسبات، مما يسهم في تقوية جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الشرطية.

هدفت الاحتفالية إلى نشر الثقافة والتوعية الصحية في الأسلوب الغذائي، وأهمية تناول الغذاء الصحي وفق أسس غذائية سليمة، كما تم عمل فحوصات طبية أولية للموظفين والمتعاملين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين.