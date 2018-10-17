"القافلة الوردية" توعي موظفات ونزيلات "إصلاحية الشارقة"

الشارقة 24:

استضافت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، القافلة الوردية لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك ضمن فعاليات أكتوبر الوردي، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالشارقة، وذلك في إطار مشاركتها في حملتها التوعوية لسرطان الثدي، مستهدفاً الموظفات ونزيلات المؤسسة.

تضمنت الفعالية شرحاً وافياً لمخاطر مرض سرطان الثدي، وأعراضه، وسبل الوقاية منه، وأهمية الفحص الدوري للنساء، ونشر التوعية والمعرفة بالمرض بين نساء المجتمع، كما تم عمل فحص الماموجرام لـ 20 موظفة، و53 نزيلة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.

وتأتي الحملة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والمؤسسة العقابية والإصلاحية، الرامية إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة، والكفاءة، والشفافية تعزيزاً للولاء الوظيفي لدى المنتسبين، إلى جانب تحقيق رضا المتعاملين، وتعميق ثقة النزلاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم.