د. طارق بن خادم: حاكم الشارقة يعتمد تدريب وتوظيف 100 شاب بالجهات الحكومية

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، بأن اعتماد توظيف عدد 100 شاب بالجهات الحكومية بإمارة الشارقة، جاء مبنياً على متطلبات التطوير المهني والاجتماعي الذي وجه به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدراسة كافة طلبات التوظيف المقدمة لدائرة الموارد البشرية بصفة مستمرة، وكذلك طلبات التوظيف المقدمة من المواطنين أثناء زيارة صاحب السمو لمدن ومناطق الإمارة، والطلبات الواردة من دائرة الخدمات الاجتماعية، ومن مكتب مبرة ومن مراكز التنمية الأسرية، والمجلس الاستشاري ودائرة الإحصاء وتنمية المجتمع وجامعة الشارقة.

وأوضح بن خادم، بأنه تم اعتماد توظيف عدد 100 شاب، توظيفاً مباشراً.

وأفاد بأن فئة الأبناء الأيتام المعتمد تعيينهم عددهم 25 مواطناً ومواطنة، نظراً لأن دخل الأسرة قليل بعد وفاة العائل، وعدد فئة أبناء ذوي الدخل المحدود والمتوسط 51 مواطناً ومواطنة، نظراً لأن دخل الأسرة معتمد على المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها عائل الأسرة فقط، أو دخل الأسرة معتمد على راتب تقاعد العائل، وينحصر بين "12.000 درهم إلى 20.000 درهم"، وعدد 10 من فئة أبناء المطلقات، نظراً لأن دخل الأبناء معتمد على النفقة فقط، وهي غير كافية لتوفير حياة كريمة لهم، وعدد 4 من فئة الزوجة العائلة للأسرة، نظراً لعدم عمل الزوج بسبب العجز الصحي، وعدد 10 من ذوي الاعاقة الحاصلين على مؤهل البكالوريوس.

وتابع بن خادم، بأن التوظيف شمل كافة أبناء مدن ومناطق إمارة الشارقة، حيث تم توظيف عدد 25 بمدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعدد 50 بالمنطقة الشرقية، تضمن "مدينة خورفكان ومنطقة النحوة ومنطقة شيص"، ومدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو، ومدينة دبا الحصن، وعدد 25 بالمنطقة الوسطى، تضمن "مدينة الذيد ومنطقة المدام ومنطقة مليحة ومنطقة البطائح"، وذلك بهدف التطوير المهني والاجتماعي من حيث زيادة دخل الأسرة لتلبية متطلبات الحياة.

وأوضح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، بأن دراسة طلبات التوظيف لعام 2018، جاءت تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو حاكم الشارقة، وتحديث البيانات خلال الفترة من 02/01/2018، ولغاية 31/10/2018، بصفة مستمرة، بهدف الاطلاع على متطلبات توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال توظيفهم بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة.

وذكر بن خادم، أن إمارة الشارقة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، تخلق الفرص تلو الأخرى لاستيعاب الكوادر المواطنة، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم لدعم عجلة التنمية المجتمعية والاقتصادية، ومتابعة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ودعمه اللامحدود لدائرة الموارد البشرية، بهدف إيجاد الفرص الوظيفية وتأهيلهم وتدريبهم ومتابعتهم بعد التعيين، بهدف التطوير الوظيفي المستمر، مؤكداً التزام الدائرة تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، المستمرة في إعطاء أولوية التعيين في الوظائف للخرجين الذين لم يسبق لهم العمل، كل في منطقة سكنه.

وثمن حرص سموه في تلمس احتياجات أبنائه، حيث يصل كل بيت ويتلمس كل حاجة ويحيطهم بالأمن والأمان والرعاية والعناية ويوفر لهم سبل الحياة الكريمة في كافة المجالات، ويحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي والوظيفي، ويأتي ذلك من الحس الأبوي والإنساني لسموه تجاه أبنائه المواطنين، حيث اعتمد في العام 2016 تعيين "583" مواطن ومواطنة، وفقًا للإحصائية الناتجة عن تعداد الشارقة لعام 2015، واعتمد عدد "522" في العام 2017، وذلك بهدف التطوير المهني والاجتماعي.

وأفاد سعادته بأنه سيتم البدء بإجراءات تعيين الذين تم اعتماد أسمائهم، وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وحاجة الجهات الحكومية بتلبية متطلبات شغل الوظائف، وسيتم إلحاقهم بالعمل مباشرةً بعد استكمال الوثائق المطلوبة منهم وفي أقرب وقت.

كما سيتم وضع خطة تدريبية متكاملة لهم تشمل البرامج التدريبية التخصصية للوظائف، التي سيشغلونها والبرامج التدريبية المساندة للتخصص لتطوير معارفهم ومهارتهم وتوليهم مهامهم الجديدة بكل مهنية وحرفية عالية.

توجه سعادته بالشكر لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت بالدراسة للوصول إلى كافة فئات المجتمع، متمثلة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وكذلك مكتب مبرة ومراكز التنمية الأسرية بالإمارة، مؤكداً ضرورة التزام كافة المتقدمين بطلبات التوظيف، تحديث بياناتهم باستمرار.