"أشغال الشارقة": 95 % نسبة الإنجاز بملعب نادي الشارقة

الشارقة 24:

استعداداً لاستضافة إمارة الشارقة إحدى مجموعات كأس آسيا 2019، تقوم دائرة الأشغال العامة بالشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بتطوير ملعب نادي الشارقة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 95 %.

شملت الأعمال التطويرية في الملعب، المنصة الرئيسة، وإنشاء مدرجين، أحدهما خاص والآخر لممثلي وسائل الإعلام، مع زيادة عدد المقاعد، وتطوير الإضاءة، والوقوف على جاهزية ملاعب التدريبات وبعض الترتيبات الأخرى، لضمان توفير الراحة والبيئة المناسبة للجميع.

وأكد سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الأمور تمضي بشكل ممتاز، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من منطلق الاهتمام بالحدث الكبير، واستضافة عدد من المباريات ضمن مجموعة الشارقة.

وأضاف السويدي، أن العمل على تطوير الملعب والمرافق التابعة له يمضي وفق ما هو مخطط له، خاصةً أن الجميع في الشارقة متفاعل مع الحدث الكبير، الذي يؤكد قيمة وقدرة الإمارة الباسمة على استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة ونجاحها.

وأشار رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إلى أن التجهيزات لاستقبال مباريات المجموعة قطعت شوطاً كبيراً، حيث تمضي الترتيبات بشكل جيد لاستقبال الحدث، الذي يمثل الفخر للإمارة، مشرفاً أبناءها وجميع الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، وعاكساً صورة رياضية راقية عن قدرتها على التنظيم بأفضل شكل، ويزيد من الهمم وبذل أقصى الجهود على كل الأصعدة، وبلغت نسبة الإنجاز 95 % بتكلفة تتجاوز الـ 50 مليون درهم، وجاري حالياً أعمال توصيل الكهرباء إلى الإستاد.

وأضاف المهندس السويدي، أن العمل على تطوير الملعب الرياضي يمضي على قدم وساق، حيث خضع الملعب لتغييرات شبه جذرية، بدايةً من المنصة الرئيسة إلى جانب مدرجين، أحدهما مدرج خاص يسع 250 مقعداً، وآخر لـ 150، ومصعد بجانب منصة لممثلي وسائل الإعلام، وتضم 300 مقعداً وتجهيزاتهم المختلفة، وإضافة 2500 مقعد للمدرجات، وزيادة عدد الكاشفات والإضاءة، مع إنشاء منصة كبار الشخصيات التي تضم 450 مقعداً، وزيادة غرف تبديل الملابس، وغرفة الخدمات، فيما تم زيادة عدد غرف التبديل لتصبح 4 غرف بدلاً من اثنتين، مع مد المدرجات للأسفل لزيادة الطاقة الاستيعابية، ولتبلغ قدرة المدرجات الاستيعابية 15000 مقعداً.

كما جرى عمل تعديلات على المنصة الداخلية ومقصورة وسائل الإعلام، التي تتألف من طابق أرضي وأول، تم تزويدها بمصعد، مع إضافة ممر خرسانى على ارتفاع 10 أمتار، لربطه بالمقصورة الملكية، ويضم الطابق الأرضي مبنى المؤتمرات الصحفية التي تسبق أو تلي المباراة، فيما يضم الأول ردهة الإعلاميين.

كذلك قامت الدائرة بتبديل الفاصل الحديدي بفاصل زجاجي، بما يتماشى مع التوجيهات العامة للحدث، مع العمل في المقصورة الملكية في الملعب الرئيس الذي يستقبل مباريات مجموعة الشارقة في بطولة كآس آسيا 2019.

من جهته، أفاد المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بإدارة مشاريع المباني، أنه بالإضافة إلى الأعمال في الملعب الرئيسي، جرى إنشاء غرف تغيير ملابس رديفة إلى الملاعب الفرعية، والمخصصة للتدريبات، وتتضمن غرف تبديل الملابس وكراسي ولوحات عرض الخطط مع كافة المستلزمات، كما تم إنشاء غرف للخدمات تضم أعلى إجراءات الأمن والسلامة في الملعب.

و تبلغ مساحة الطابق الأول في مبنى الإعلاميين 715 متر مربع، فيما تمتد مساحة الطابق العلوي إلى 757 متر مربع، ويتضمن الطابق الأرضي قاعة مؤتمرات، وبهو استقبال، ودورات مياه للجنسين، ويتضمن الطابق العلوي بهو الاستقبال وردهة للإعلاميين، كما تم تزويد المبنى بمصعدين وسلم داخلي وآخر لإجراءات السلامة، بالإضافة إلى مصعد ثالث داخل المبنى لخدمة المقصورة الملكية فى المدرجات القائمة.

وأضاف نعمان، أنه تم استخدام قطاعات ألمونيوم وزجاج يعلوها GRP Panels على واجهات المباني، لتتناغم مع واجهات المبنى القائم، كما يضم المبنى أيضاً Sky Light في الفراغ بين المبنى والمبنى الإداري القائم، وتشطيبات بهو الاستقبال من السيراميك، بينما في قاعة المؤتمرات والمركز الإعلامي هي أرضيات سجاد، وتحتوي قاعة المؤتمرات على مسرح خشبي وبروجيكتور ونظام صوتي شامل، كما يشمل المبنى أسقف مستعارة جبسية، عبارة عن ألواح في بعض المناطق وبلاطات في مناطق أخرى.

ولفت رئيس قسم الإشراف بإدارة مشاريع المباني، إلى أن مبنى كبار الزوار يتألف من طابقين، تبلغ مساحة كل طابق 224 متراً مربعاً، ويضم كل طابق مدخل استقبال، ومجلس كبار الزوار، ودورات مياه للجنسين، كما يضم المبنى مصعد وسلم داخلي وسلالم الأمن والسلامة من الحديد، وتم تشطيب المبنى بالكامل بالرخام، أما واجهات المبنى عبارة عن قطاعات ألمونيوم وزجاج يعلوها GRP Panels بنفس واجهات المبنى القائم، ويعتبر المبنى مع مبنى المركز الإعلامي امتداداً للمبنى الإداري القائم.

بدوره، أكد المهندس برهان محمود نائب مدير إدارة صيانة المباني، أن مرافق نادي الشارقة الرياضي الجديدة وبخاصة المقصورة الملكية، التي ستكون واجهة وتحفة تزين ملعب النادي، ومنصة كبار الزوار، ومنصة الشخصيات الهامة، والمركز الإعلامي الذي سيكون من المراكز الإعلامية المتميزة على مستوى الدولة، ومدرجات الجماهير، لتوفير أكبر قدر من الراحة وجذب الجمهور الرياضي لمتابعة مباريات المجموعة في البطولة، مؤكداً أن إمارة الشارقة ستكون في قمة الجاهزية للحدث المرتقب، سواء على مستوى الترتيبات أو المنشآت والمرافق الرياضية بما يليق بسمعة الإمارات الكروية ودورها في تنظيم أكبر الفعاليات.

وأشار نائب مدير إدارة صيانة المباني، إلى جاهزية المنشآت للبطولة وما تبقى من العمل في مباني كبار الشخصيات والاعلام وغرف تبديل الملابس والتجهيزات الخاصة بالجماهير، مؤكداً أن أعمال الصيانة امتازت بضخامة حجمها في النادي، حيث تم إضافة 116 دورة مياه للجمهور، كما جرى إعادة تأهيل المرافق القديمة الواقعة تحت المدرجات، إلى جانب تغطية بعض المناطق من المدرجات وفقاً لإجراءات الأمن والسلامة.

بدورها، أكدت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني، أن الدائرة بدأت جملة من الأعمال الإضافية، وذلك بعد زيارة قام بها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لبحث احتياجات النادي من المرافق، وتتضمن الأعمال إنشاء غرفة استديوهات بمدرج الدرجة الثانية، مشابهة للغرفة الموجودة بالإستاد، إلى جانب إضافة مقصورة لكبار الشخصيات بجانب المقصورة الملكية ومقصورة الإعلاميين، كما يضم توريد كابلات النقل التلفزيوني مع أجهزة الربط بشكل يضم عدد 2 استوديو و 6 غرف معلقين و 25 موقعاً لاستقبال الكاميرات، كذلك تضم تركيب 14 بوابة إلكترونية لدخول الجمهور مع نظام وأجهزة التذاكر الإلكترونية، بالإضافة إلى استبدال السور الحديدي بالمدرج الجديد بآخر زجاجي على طول 841 متراً، مع توريد 600 كرسي توضع على يمين ويسار المقصورة، مع توفير جدار عازل للصوت بغرف المعلقين، وسياج حماية للمصورين وصيانة منطقة الكاميرا الموازية لخط 18، وغيرها من الأعمال الخدمية.

من جهته، أكد سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن العمل لاستقبال مباريات مجموعة الشارقة في كأس آسيا 2019 على ملعب نادي الشارقة الرياضي، يسير وفق ما هو مرسوم له، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ أحمد بن عبدا لله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة، مما ينعكس بدوره على الجهد الكبير الذي يتم حالياً من أجل إكساب الحدث الآسيوي حلة زاهية على مستوى المجموعة.

أشاد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي بالرعاية التي يوليها صاحب السمو بهذا الحدث، كونه يعد فخراً للإمارة، ويشرف أبناءها، ويعكس صورة رياضية راقية عن قدرتها على تنظيم الحدث بأفضل شكل.

مبيناً أنه يستعد الكل في الإمارة الباسمة لاستقبال حدث كبير يسعى من خلاله المجلس بدوره المشرف على الرياضة بالإمارة، إلى أن تكون الشارقة على قمة الجاهزية له، سواء على مستوى الترتيبات أو على مستوى جاهزية المنشآت الرياضية، عبر ملعب نادي الشارقة الرياضي، الذي يستقبل إحدى مجموعات كأس آسيا 2019.

وأضاف سعادة عيسى هلال الحزامي، أن دائرة الأشغال العامة لها دور كبير أيضاً في العمل الجاري حالياً في إمارة الشارقة، لاستضافة إحدى مجموعات كأس آسيا 2019، حيث تنصب كل المجهودات في إطار عكس الوجه المشرق من كل النواحي بحيث تشكل لوحة جمالية.

وأثنى سعادة الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي على جهود كل الأطراف في العمل الذي يتم لتجهيز ملعب نادي الشارقة الرياضي، ومرافقه المختلفة، ليكون جاهزاً لاستقبال مباريات كأس آسيا 2019، وعكس الصورة المشرقة عن قدرة الإمارة الباسمة في التنظيم الباهر للمجموعة.

ويستضيف استاد نادي الشارقة، أولى مبارياته في البطولة في الثامنة من مساء يوم 6 يناير، حيث تلتقي سوريا مع فلسطين.