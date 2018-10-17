وفد من كهرباء الشارقة يشارك في ندوة "زايد الدولية للبيئة"

الشارقة 24:

يشارك وفد من هيئة كهرباء ومياه الشارقة في الندوة التي تنظمها مؤسسة زايد الدولية للبيئة، بعنوان "رحلة الماء من المالح إلى العذب، وتأثيراتها البيئية"، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين.

وزودت المؤسسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة بإصداراتها المختلفة، والتي تبلغ 23 إصداراً لإضافتها إلى مكتبة الهيئة، والاستفادة منها في تنمية وعي الموظفين والمراجعين وتنمية معارفهم.

وثمن سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهود مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ورئيس اللجنة العليا للمؤسسة الدكتور محمد أحمد بن فهد على دعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على التميز في البحث والابتكار في مجال البيئة الطبيعية، ودعم وتشجيع الأعمال البيئية والمبادرات الفردية والجماعية الوطنية المتميزة.

وأكد أن إصدارات مؤسسة زايد الدولية للبيئة ضمن سلسلة عالم البيئة، منذ عام 2003، تناقش الموضوعات والقضايا المهمة، وتعد إضافة لمكتبة الهيئة لإثراء معارف الموظفين والمراجعين.