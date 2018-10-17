مشاركة متميزة لهيئة مطار الشارقة في "جيتكس للتقنية 2018"

الشارقة 24:

شاركت هيئة مطار الشارقة بمعرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، حيث استعرضت خلال هذه المشاركة حزمة من الخدمات والابتكارات والتطبيقات الذكية التي تلبي احتياجات المتعاملين والمسافرين عبر المطار، كما شهدت أيضاً عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من التنفيذيين والمتخصصين في تقنيات السفر وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وخلال مشاركتها بالحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، أطلقت الهيئة، بحضور سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، والمسؤولين في المطار، تطبيق مطار الشارقة المحدث، الذي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تتبنى خطط عمل مبتكرة تهدف إلى تحقيق التطور المستمر في العمليات التشغيلية والخدمية بالمطار.

ويعتبر تطبيق مطار الشارقة الجديد خطوة رائده في مجال التحول الرقمي في مطارات الشرق الأوسط، التي توفر تجربة سفر ممتعة ومتميزة من خلال تلبية متطلبات المسافرين والمتعاملين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها عن طريق خريطة المبنى الذكية، والمزودة بنظام القيادة الصوتية، والتي تعمل بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت، فضلاً عن خدمة تتبع المسافرين وتزويدهم بآخر العروض الترويجية عن طريق جهاز يتم توزيعه في مبنى المطار وتحديد موقعهم في المبنى، كما يوفر التطبيق الدردشة الذاتية، وهي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بتقديم المساعدة بشكل فوري.

وشهدت منصة هيئة مطار الشارقة أيضاً ولأول مرة عرض "الروبوت الذكي" الذي بإمكانه إنهاء إجراءات السفر بسرعة وسهولة، ما يسهم في تسريع الإجراءات خلال أوقات الذروة، كما تم استعراض مجموعة من الخدمات الذكية الأخرى التي تجعل تجربة السفر عبر مطار الشارقة مميزة في ظل الخدمات الذكية التي يوفرها المطار.