"الشارقة لحماية الطفولة" تطلق موقعها الإلكتروني في أسبوع جيتكس

الشارقة 24:

تطلق شبكة الشارقة لحماية الطفولة موقعها الإلكتروني، الخميس، في اليوم الأخير من مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، كما تعلن عن خدماتها الإلكترونية، ونسبة التحول الرقمي في خدماتها المستحدثة، بالإضافة إلى أحدث حلولها التقنية الإلكترونية، بهدف ترجمة رؤيتها على أرض الواقع، المتمثلة في أن تصبح الشبكة الأولى المعنية بحماية الطفولة في الوطن العربي.

وتأتي مشاركة الشبكة في المعرض التكنولوجي الأبرز، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، بين الرابع عشر والثامن عشر من أكتوبر الجاري، تحت مظلة حكومة الشارقة، في ظل حرص الشبكة على أن تكون حاضرة في الفعاليات والأنشطة المهمة، لما تمثله من فرص حيوية للقاء بمختلف المسؤولين والمعنيين والزوار في الميدان.

وأكدت عائشة عبد الله بن علي، مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة، أن مشاركة الشبكة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، تستهدف مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية وزوار المعرض والمسؤولين والمختصين، من أجل التواصل والتفاعل معهم طوال أيام المعرض وبعده، حيث تعتبر المشاركة فرصة للترويج للشبكة وأهدافها ورؤيتها.

وأوضحت أن المشاركة تشكل قيمة مضافة لعمل الشبكة، كما أنها تمثل فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والاستفادة منها، وتوظيفها في خدمة أهداف ورؤية الشبكة وفقاً لخطة التحسن المستمر.

مشيرةً إلى أن الشبكة تسعى حالياً للتحول الكامل لمفهوم الخدمات الذكية، والوصول إلى المستفيدين من العاملين والمهتمين في مجال الطفولة بسهولة ويسر، واختصار الجهد عليهم من خلال استخدام الخدمة الذاتية عبر بوابة الشبكة وتطبيقها الإلكتروني.