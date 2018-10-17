طارق علاي: 90 مصوراً محترفاً و120 عملاً فوتوغرافياً في "إكسبوجر"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" في نسخته الثالثة، سيقدم العديد من الموضوعات المهمة والجديدة في عالم التصوير، بالإضافة إلى تقديم منصات تجارية تمكن زوار المعرض من اقتناء أبرز وأحدث أجهزة التصوير والبرامج الحديثة في عالم التصوير، إضافةً إلى تركيزه على الجانب التعليمي، حيث سيتم تنظيم 16 ورشة عمل متخصصة، داعياً الجميع لزيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان للتسجيل في الورش.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لـ "الشارقة 24"، أن "إكسبوجر" سيقام في مركز إكسبو الشارقة، على مدار 4 أيام متواصلة، بمشاركة 90 مصوراً محترفاً عالمياً، وأكثر من 600 صورة في30 معرضاً منفرداً، و120 عملاً فوتوغرافياً في 6 معارض جماعية لكبرى المؤسسات الفنية.

ولفت علاي إلى أن المهرجان في دورته الثالثة، يتجاوز في أبعاده مهرجانات التصوير الأخرى، ليلعب دوراً إنسانياً، حيث تخصص ريع مجمل الأعمال المشاركة المتاحة للبيع لدعم جهود المؤسسات الإنسانية والخيرية، ويعزز حضوره كمهرجان نوعي مختلف يلتقي فيه المصورون بأجواء تفاعلية، ليتبادلوا الخبرات والتجارب.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن مسابقة التصوير العالمية التابعة للمهرجان استقطبت مشاركات بزيادة تتجاوز 35% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن المسابقة استقبلت أكثر من 13500 مشاركة من 112 دولة، توزعت على 10 فئات، وتشهد المسابقة مشاركة عدد من المؤسسات والجهات المحلية والدولية المعنية في الفنون الإبداعية والتصوير، ويشهد إكسبوجر 2018 مشاركة نوعية وتفاعلية من 21 شركة ومؤسسة متخصصة في إنتاج الصورة، وتصنيع الكاميرات العالمية.

وأضاف طارق سعيد علاي أن المهرجان ينظم عدداً من المعارض والفعاليات في 6 وجهات تتوزع في إمارة دبي بـ "مول الإمارات"، و"ديرة سيتي سنتر"، و"دبي مول"، و"ستي واك دبي"، وتقام بالشارقة في "زيرو 6 مول"، و"واجهة المجاز المائية"، وذلك من تاريخ 15- 24 نوفمبر المقبل.