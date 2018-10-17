صلاح المحمود: لا تاريخ بلا وثائق تربط الأمة بماضيها

الشارقة 24:

أكد سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، أن الأرشيفات الوطنية في الوطن العربي تحتفل سنوياً بيوم الوثيقة العربية، بهدف خلق وعي مشترك في مجال الاهتمام بالوثائق العربية، تأكيداً على أهمية الوثيقة كمصدر رئيسي يربط الأمة بماضيها ويحفظ لها حقوقها، لما تحمله في طياتها من أهمية علمية وتاريخية تجعلها شاهداً حقيقياً ومصدراً هاماً يستند عليه الباحثون والمؤرخون في دراساتهم وأبحاثهم.

وتوجه المحمود بهذه المناسبة بالتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه المتواصل لدور الوثائق المحلية والعربية، مثمناً مساعيه الفريدة، واهتمامه الحثيث في دعم الوثيقة العربية، إلى جانب اهتمامه بالحفاظ على التاريخ ومصادره ومراجعه، إيماناً من سموه بدور الوثائق الإيجابي في بناء الأمم والدول.

كما أشاد المحمود بجهود الفرع العربي الإقليمي للمجلس الدولي للأرشيف في حفظ الإرث التاريخي العظيم للأمة العربية، وسعيهم الدؤوب سنوياً إلى إقامة الندوات والفعاليات الفعالة في رفع شأن الوثيقة العربية، لأنه لا تاريخ بلا وثائق نستند عليها في الوقت الحاضر للتنبؤ بمستقبل أفضل.