سلطان بن أحمد: "إكسبوجر" ينطلق 21 نوفمبر المقبل

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" تنطلق21 نوفمبر المقبل.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لـ "الشارقة 24": تصلنا العديد من الطلبات من مصورين عالميين للمشاركة في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، وهذا أكبر دليل على نجاح المهرجان.

ولفت رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أن المهرجان يركز على إيصال رسالة عبر ورش العمل، والجلسات الحوارية والمعارض، لأن الصور أبلغ من الكلمة.

ودعا الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الجميع لحضور فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، احتفاءً بالصورة والمصورين، الذين ينقلون ويجسدون لنا الحياة بتفاصيلها وجمالها ومعرفتها وأحداثها وثقافتها.

وأكد أن إمارة الشارقة حاضنة للمبادرات المنحازة للتنمية والاستقرار والخير الإنساني العام، وأن مثل هذه المهرجانات تهدف لاستعادة سمو الصورة ووظيفتها في إطارها الفني والإنساني لتبقى جسراً بين الشعوب، ومصدر إلهام للقضايا النبيلة.