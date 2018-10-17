بلدية خورفكان تطلق الروبوت الآلي "آمرني"

الشارقة 24:

أطلقت بلدية مدينة خورفكان الروبوت الآلي "آمرني"، في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، في إطار مواكبة التقنيات الجديدة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويتميز الروبوت بقدرته على تقديم خدماته لعدد من الفئات من ضمنها فئة ذوي الإعاقة، والموردين، إلى جانب مكاتب الاستشاريين والمقاولين وموظفي البلدية.

ومن الخدمات الإلكترونية التي استحداثها الروبوت، 9 خدمات ذكية لفئة الخدمات الهندسية، مع خدمة ظام الانتظار الإلكتروني، الذي يتضمن 37 خدمة هندسية، إلى جانب 12 خدمة عامة لكافة المتعاملين، كما تم توفير خدمات لفئة الموظفين مرتبطة بقسم الموارد البشرية في البلدية، لتسهيل إجراءات العمل واختصار الوقت المبذول في إنجازها.

ومن الميزات الإضافية للروبوت، الخريطة الذكية، والتي تساهم في تسهيل الوصول إلى مكتب الموظف من خلال تحديد موقعه في المبنى الرئيسي دون الرجوع إلى أي موظف في البلدية، كما يستطيع المتعامل حجز موعد مع رئيس قسم من أقسام بلدية مدينة خورفكان من خلال بوابة "موعد مع مسؤول".

وتم إطلاق نظام مؤشر سعادة المتعاملين بتقنية قراءة تعابير وجه المتعامل، وعليه يتم تحديد وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة من البلدية، مع قدرة النظام على تحديد الجنس سواءً ذكر أو أنثى.