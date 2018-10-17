لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 54 مليوناً لسداد مديونية عدد من الحالات

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة سداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها.

وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ 17 مبلغ 54 مليوناً و680 ألف درهم، لسداد مديونية فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، إلى جانب فئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ 17، بلغ 591 مليوناً و990 ألف و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1208 حالة.